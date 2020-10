Lucca – Un operaio di 59 anni è morto oggi mentre era al lavoro in una cava a Levigliani di Stazzema in provincia di Lucca. L’incidente mortale è avvenuto nella cava Borra Larga nel bacino marmifero del Monte Corchia, n Alta Versilia. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, perdendo la vita. Inutili i tentativi di salvarlo messi in atto dai soccorritori giunti con l’automedica di Querceta e l’ ambulanza. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e tecnici della prevenzione della Medicina del Lavoro. Era stato allertato anche l’elicottero Pegaso, che purtroppo si è rivelato inutile a causa del decesso del lavoratore. L’uomo era di Avenza (Massa Carrara). Da prime ricostruzioni sembra che sia rimasto tra una macchina di quelle che si manovrano tramite telecomando e la parete rocciosa riportando uno schiacciamento addominale. I primi a scoccorrerlo sono stati i colleghi.