Siena – Arriva un nuovo incarico per la dottoressa senese Vittoria Doretti nell’ambito del contrasto alla violenza di genere: la nomina a membro del comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

La designazione è stata decretata dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia.

La dottoressa Vittoria Doretti, coordinatrice della Rete regionale Codice Rosa, direttrice del dipartimento ‘Promozione della Salute ed Etica della Salute’ della Asl Toscana sud est e dal 2021 consulente presso la Commissione di inchiesta sui femminicidi del Senato della Repubblica, farà dunque parte del comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza di genere costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità e presieduto dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia. Un incarico affidatole per l’elevata e comprovata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell’Osservatorio che ella ricoprirà per tre anni. Così la dottoressa Doretti ha commentato questo prestigioso incarico: “Sono onoratissima di quest’incarico. C’è stata la composizione dell’Osservatorio nel Comitato Tecnico Scientifico. Siamo in 5 con la capo dipartimentale. Attraverso l’Osservatorio saranno molti ed importanti gli input per rafforzare nuove ricerche ed analisi nel contrasto alla violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Sarà un lavoro sfidante per i prossimi tre anni che mi vedrá collaborare con persone con le quali lavoro. È un salto culturale da fare insieme ad Enti ed Istituzioni non solo per la raccolta dei dati ma anche per lo sviluppo e l’analisi di un fenomeno per attualizzare al massimo le varie procedure: quelle migliori e che funzionano”.