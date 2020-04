Firenze – La cosa più importante? “Che sia garantita la sicurezza di tutti sia in campo che fuori”. A dirlo, è il giovane attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, risultato positivo nelle settimane scorse al test del coronavirus, e ora finalmente con tampone negativo. ‘C’è gente preparata che sta valutando questa possibilità, sono sicuro che verranno prese le decisioni più corrette”.

Tra le questioni dibattute, l’ipotesi di disputare fino a estate inoltrata le gare di campionato che ancora mancano al taglio degli ingaggi, oltre alla questione stipendi, che ha spiegato anche che “di sicuro troveremo una soluzione che accontenti tutti. Per quanto riguarda giocare in estate per me quel che più conta è tornare in campo con la tranquillità che tutto sia stato superato”.