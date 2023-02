Prato – Stamattina, davanti alla scuola primaria Fabrizio De Andrè nel quartiere residenziale La Castellina di Prato, sono stati distribuiti dei volantini dell’associazione «Voglio la Mamma», nata dall’omonimo libro scritto nel 2014 da Mario Adinolfi attorno ai “temi essenziali” dell’esistenza umana: la nascita, l’amore, la morte. Nel manifestino si mette in discussione il Protocollo d’Intesa firmato a giugno per “Promuovere l’avanzamento della condizione femminile, prevenire e contrastare la discriminazione di genere mediante un corretto percorso formativo in ambito scolastico”, tra il Ministero dell’Istruzione, il Soroptimist International d’Italia, Enti ed associazioni. Un protocollo per l’avanzamento della condizione femminile, prevenire e contrastare la discriminazione di genere mediante un corretto percorso formativo in ambito scolastico, che all’interno del volantino è stato rappresentato tra le altre cose come la «decostruzione della mascolinità e femminilità»,invitando i genitori a salvare i propri figli. Contattata la presidente del Soroptimist International club di Prato sull’accaduto, ha deciso per il momento di non commentarlo.

In foto, la scuola primaria dove è avvenuto il volantinaggio