Prato – “Volare Senza Limiti” è questo lo slogan dell’iniziativa giunta alla 3a edizione dei Lions Club Toscana, ovvero la Fly Therapy del Cinquale, un service che quest’anno ha per la prima volta un coordinamento distrettuale grazie al distretto Lions 108 LA che copre l’intera regione Toscana e coinvolto 25 club.

Cinque gli eventi in calendario, due dei quali già portati a termine: il primo a Sansepolcro (AR) e l’altro presso l’aviosuperficie di Serristori (AR). Oggi 10 e domani 11 settembre si “Volerà senza limiti”, (service che è in pochi giorni ha registrato il tutto esaurito), presso l’aeroporto del Cinquale (MS) mentre i prossimi due si svolgeranno la primavera prossima.

Le giornate del Cinquale sono dedicate a ragazze e ragazzi disabili per regalare loro l’emozione del volo. È un progetto che intende arrivare dritto al cuore non solo per chi lo riceve ma soprattutto per chi,come volontario, vi partecipa. Un bel messaggio per ricordare a tutti, grandi e piccini di impegnarsi al massimo per costruire un mondo sempre più accessibile e senza barriere. I giovani partecipanti hanno dimostrato insieme a parenti amici familiari che i limiti si possono superare con impegno, volontà e amore. E i Lionisti “per loro siamo e saremo al loro fianco”. Ad Aiman di 12 anni appena sceso dall’aereo: “Ho volato ma non è la prima volta. È un’esperienza bellissima e meravigliosa”.

Luca di quasi 12 anni alla prima esperienza di volo insieme alla mamma, dice invece sfoderando un sorriso che, ” è contento di fare questa esperienza”. E poi è la volta di Iris di 12 anni che mostra con orgoglio il suo diplomino di volo, mentre Gaia 41 anni in compagnia del suo cane Zibí ,”È la prima volta che volo. Meraviglioso! Ci voleva il bis”. E tra le testimonianze: “È vero è stata un emozionante fantastica e splendida esperienza da ripetere assolutamente; pensate che io volevo rifarlo subito ma purtroppo e giustamente non è stato possibile. Speriamo che si ripeta in primavera e di riuscire a ritornare. Un’emozionante e splendida esperienza poi per me che ho sempre amato gli aerei fin da bambina. Il mio sogno era di guidare gli aerei e piccola parte è stato realizzato; mi hanno fatto volare finalmente.”

Fondamentale la disponibilità e l’entusiasmo dei soci dell’Aeroclub Marina Massa con 2 aerei da tre posti e della Fly Therapy Onlus con uno da un posto, (in arrivo probabilmente un altro domani), per un totale di circa 150 voli messi a disposizione dalla struttura unitamente alle capacità degli esperti piloti. Fondamentale il supporto dei Lions Club della Toscana a cui hanno aderito ben quattro club di Prato: Lc Prato Host; LC Poggio a Caiano – Carmignano;LC Prato Castello Imperatore; LC Prato Curzio Malaparte.

All’inaugurazione hanno partecipato il governatore del Lions distretto 108 LA, Maria Raffaella Lambardi: “Quest’iniziativa ri guarda la fly therapy che serve a far volare i ragazzi disabili e lo facciamo da tanti anni nel nostro distretto. Il volo per questi ragazzi è una novità e ringrazio i club Lions della Toscana che si sono mobilitati per l’occasione”. Elisabetta Cioni, presidente III Circoscrizione: “Sono iniziative importanti per i genitori, i ragazzi e club toscani. Sono particolarmente felice della partecipazione di tanti club del distretto”.

E i sindaci Mario Pardini di Lucca, Francesco Persiani di Massae di Prato Matteo Biffoni che ha detto: “Grandissima iniziativa ed anche difficile da organizzare, ma è davvero una grande cosa che va nello spirito lionistico. E alla domanda cosa pensa della partecipazione a Fly Therapy di ben quattro club lions pratesi, Biffoni ha risposto:”Ma Prato è la seconda città della Toscana e ha un cuore grande”.

La Fly Therapy è sostenuta inoltre dal Distretto Lions e Leo 108 La, e dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Pistoia. Tutto pronto per oggi sabato 10 settembre e per domani. Si comincia alle 09:00 fino alle 12:30; il pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:30.