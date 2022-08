Scandicci – La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato oggi il calendario per la stagione 2022-2023, la nona in Serie A1 per la nostra società.

Il campionato 2022-2023 della Savino Del Bene Scandicci prenderà il via il 23 ottobre 2022, con la squadra di coach Barbolini che affronterà l’esordio stagionale in trasferta, andando a far visita alla Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Il primo match casalingo a Palazzo Wanny, arriverà appena tre giorni dopo, visto che in occasione della seconda giornata di campionato, in programma per mercoledì 26 ottobre 2022 in infrasettimanale, la Savino Del Bene Scandicci ospiterà la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

Il primo big match della stagione arriverà invece alla terza giornata, nella sfida del 30 ottobre in casa della Igor Gorgonzola Novara, mentre un’altra sfida di livello come quella contro il Vero Volley Monza è prevista per il settimo turno di campionato.

Il 4 dicembre invece, in occasione della decima giornata di campionato, la Savino Del Bene affronterà per la prima volta in stagione le campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano. Sempre a dicembre anche il derby fiorentino contro Il Bisonte Firenze, che si disputerà durante le vacanze di Natale, nello specifico il 26 dicembre, nell’ormai classica data di Santo Stefano.

Se il girone d’andata prenderà il via ad Ottobre, il girone di ritorno invece avrà inizio l’8 gennaio 2023, quando comincerà la seconda parte di stagione.

La Serie A1 2022-2023 della pallavolo femminile, questa stagione formata da 14 squadre partecipanti, prevede 26 giornate di Regular Season. La stagione regolare come detto prenderà il via 23 ottobre, mentre il suo termine è fissato per l’8 aprile 2023.

POST SEASON

Conclusa la stagione regolare le ultime due squadre classificate retrocederanno in Serie A2, mentre le prime 8 squadre in classifica prenderanno parte ai Play off Scudetto. Le sfide di post season si svolgeranno in serie al meglio delle tre partite per quanto riguarda quarti di finale e semifinali, mentre la Finale si giocherà al meglio delle cinque gare, con l’eventuale Gara-5 in programma nel secondo fine settimana di maggio.

Da questa stagione sono stati inoltre introdotti i Playoff di Challenge Cup, gare che consentiranno alla vincitrice l’accesso alla terza competizione continentale. Le squadre classificate dal 9° al 12° posto della Regular Season si scontrano con la formula delle due partite vinte su tre, con le vincenti che accederanno alla fase Round Robin contro le perdenti dei Quarti Playoff Scudetto. Le sei squadre saranno divise in due gironi all’italiana di sola andata, con le squadre che si classificheranno al primo posto di entrambi i raggruppamenti che si affronteranno il 7 maggio 2023 nella finale per qualificarsi alla CEV Challenge Cup 2023-24.

Nessuna novità invece per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie A1, che si disputerà come sempre tra le prime otto squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season. Le Final Four della coppa nazionale sono in programma per sabato 28 e domenica 29 gennaio.

La Supercoppa Italiana infine andrà in scena sabato 26 novembre e vedrà contrapposte la Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice dello Scudetto e della Coppa Italia, e l’Igor Gorgonzola Novara, finalista di coppa.

Foto: il coach Barbolini