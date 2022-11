Chieri – Si interrompe dopo due vittorie consecutive la striscia positiva de Il Bisonte Firenze, che cede 3-0 al Palafenera contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Una partita che è stata tale soltanto nel primo set, e in cui a fare la differenza è stato il grande rendimento in difesa e in contrattacco delle padrone di casa, con la ex Villani mvp con 12 punti e il 60% in attacco. Alle bisontine invece è mancata alla lunga quella capacità di reagire che nel primo set aveva quasi riaperto i giochi (dal 14-8 al 20-19), per poi scemare nel secondo e nel terzo ai primi allunghi delle avversarie.

Coach Bellano schiera Cambi in palleggio, Nwakalor opposto, Van Gestel e Herbots in banda, Alhassan e Sylves al centro e Panetoni libero, mentre Bregoli risponde con Bosio in regia, Grobelna opposto, Cazaute e Villani in posto quattro, Mazzaro e Weitzel al centro e Spirito libero.

Nella fase iniziale la differenza la fa soprattutto Cazaute, con quattro punti che aggiunti all’ace di Mazzaro danno il 9-5 e il conseguente time out Bellano: al rientro Herbots e Nwakalor accorciano il gap (9-7), ma subito dopo tre errori in attacco regalano a Chieri il 14-8 che costringe di nuovo Bellano al time out. La chiacchierata è di nuovo produttiva (14-11), poi dopo altri due errori c’è un nuovo tentativo di rimonta propiziato dal turno in battuta di Cambi (16-14): adesso Il Bisonte è in partita, sul 18-16 entra Lotti in battuta e la sua difesa permette a Herbots di mettere giù il 18-17, poi però un errore di Nwakalor regala un nuovo break alla Reale Mutua (22-19), ed è quello decisivo che porta al 25-22 di Cazaute.

Anche nel secondo set il primo allungo è di Chieri, bravo a ricostruirsi occasioni importanti dopo grandi difese (7-4), e stavolta il time out di Bellano non sortisce effetti perché Cazaute in battuta fa male (11-6), e poi Villani firma il 13-7 che costringe il coach fiorentino a fermare di nuovo tutto. Entrano Lapini per Panetoni e poi Kosareva e Guiducci per Cambi e Nwakalor, ma la Reale Mutua continua a difendere l’impossibile e allunga il gap fino al 25-14 di Villani.

Nel terzo l’iniziale 2-4 illude, ma Chieri reagisce subito (7-4) e Bellano inserisce Graziani e Knollema per Sylves e Van Gestel. La differenza sta sempre nella difesa, con le piemontesi che riescono a tirare su tutto e a crearsi tantissime occasioni in contrattacco, ed è una situazione che innervosisce enormemente le bisontine che aumentano gli errori e in un amen si ritrovano sotto 11-6. La partita di fatto finisce qui, perché la reazione alle accelerate delle locali, nonostante gli ingressi anche di Guiducci e Adelusi, non c’è (18-7) e alla fine è un errore in attacco di Adelusi a siglare il definitivo 25-12.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 13, Morello, Różański ne, Bosio 1, Spirito (L1), Fini (L2) ne, Nervini, Grobelna 15, Villani 12, Butler ne, Storck 1, Mazzaro 5, Garreau Djé ne, Weitzel 6. All. Bregoli.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 8, Sylves 2, Cambi, Herbots 12, Lotti, Guiducci, Van Gestel 4, Panetoni (L1), Knollema 3, Adelusi 1, Graziani 1, Nwakalor 7, Lapini (L2), Kosareva. All. Bellano.

Arbitri: Caretti – Jacobacci.

Parziali: 25-22, 25-14, 25-12.

Note – durata set: 25’, 21’, 23’; muri punto: Chieri 6, Il Bisonte 2; ace: Chieri 5, Il Bisonte 1.