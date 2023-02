Firenze – Il Bisonte Firenze per la prima volta in stagione centra la terza vittoria consecutiva battendo 3-0 il fanalino di coda Macerata: tre punti tutt’altro che facili, ottenuti anche soffrendo soprattutto nel primo e nel terzo set, ma che certificano il buon momento della squadra di coach Parisi. Mvp del match Ofelia Malinov, alla prima da titolare con la sua nuova maglia, capace di distribuire al meglio a livello offensivo ma anche di metterci del suo con cinque punti in attacco e due muri; da segnalare anche l’ottimo ritorno di Panetoni dopo l’infortunio e la grande prestazione di squadra a muro (13 vincenti con tre a testa per Sylves e Herbots)

Coach Parisi schiera Malinov – al debutto da titolare – in palleggio, Nwakalor opposto, Van Gestel e Herbots in banda, Graziani e Sylves al centro e la recuperata Panetoni nel ruolo di libero, mentre Paniconi risponde con Dijkema in regia, Malik opposto, Abbott e Fiesoli in posto quattro, Aelbrecht e Molinaro al centro e Fiori libero.

Il Bisonte parte bene con Nwakalor (4-2), poi il + 3 firmato Van Gestel vale il 7-4 e il conseguente time out di coach Paniconi: il turno in battuta di Graziani fa male (8-4), poi però arrivano una serie di errori in attacco che riportano Macerata sull’8-8 e costringono Parisi al time out. Firenze riparte con Van Gestel e Nwakalor (attacco e ace) per il 12-8, poi il muro di Sylves vale il 13-8 e il nuovo time out ospite, ma stavolta la reazione non c’è, e sul 16-10 firmato dal muro di Malinov Paniconi inserisce Chaussee per Abbott: sul 18-12 entrano Ricci e Okenwa per Malik e Dijkema, la Balducci piazza quattro punti consecutivi e torna sul 18-16 con Parisi che decide di parlarci su, ma subito dopo Fiesoli impatta col muro del 20-20. Qui il videocheck assegna un punto importantissimo a Van Gestel (tre punti col 100% in attacco nel set e 22-20), poi Nwakalor (otto punti nel set) tiene il cambio palla (23-21) e Herbots procura due set point (24-22), con Molinaro che sul secondo manda out il servizio per il 25-23.

Nel secondo rimane in campo Chaussee, e Il Bisonte comincia ancora bene soprattutto con il muro (tre vincenti per il 6-2 e time out Paniconi), anche se poi si fa di nuovo rimontare (7-6): Sylves con difesa e susseguente monster block ristabilisce le distanze (11-8), poi sul 12-9 entra Alhassan per Graziani e proprio lei mette giù il primo tempo del 14-10, e quando Herbots trova l’ace del 16-11 Paniconi deve spendere il suo secondo time out. Sul 21-16 rientra Abbott per Chaussee, Alhassan allunga ancora risolvendo una ricezione slash delle avversarie (23-16) e alla fine Nwakalor chiude con il mani out del 25-18.

Nel terzo set rimane in campo Alhassan e parte meglio Macerata (6-8), ma Il Bisonte reagisce subito con Herbots e Sylves (10-8) e poi allunga col muro di Nwakalor (13-10): Paniconi prova il doppio cambio e Chaussee e Cosi per Abbott e Aelbrecht ma le bisontine non si fermano (17-12), poi però il muro di Molinaro accorcia a 18-15 e allora è Parisi a chiamare time out. Okenwa trascina Macerata fino al 18-17, le difese di Panetoni permettono a Herbots di firmare il nuovo + 3 (20-17), ma una super Chaussee con tre grandi attacchi impatta (21-21) e qui comincia una nuova partita, con l’attacco out di Herbots che regala il vantaggio esterno e costringe Parisi al time out (21-22): al rientro Alhassan (sette punti col 71% in attacco da subentrata) trova subito la parità (22-22), poi il muro di Herbots e quello di Alhassan valgono due match point (24-22) e sul secondo Malik batte in rete per il 25-23 finale.

LE PAROLE DI CARLO PARISI – “Sono contento per il risultato, i tre punti per noi sono veramente fondamentali: l’unico rammarico è che pur avendo giocato nel complesso una buona partita, nel primo e nel terzo ci siamo un po’ persi e abbiamo rischiato troppo rispetto a quello che avevamo fatto. C’è ancora da lavorare sulla consapevolezza della squadra, che deve avere un po’ più di fiducia nelle proprie possibilità, ma al tempo stesso sono molto contento per il rientro di Panetoni e per l’esordio da titolare di Malinov: sono due fattori molto importanti e oggi è bene sottolinearli, così come i tre punti che per la nostra classifica sono veramente determinanti”.

LE PAROLE DI ALESSIA FIESOLI – “Nel primo e nel terzo set faccio i complimenti alla squadra per aver tenuto testa ad una grande formazione come Il Bisonte, abbiamo fatto dei bellissimi recuperi ma non sono bastati. C’è rammarico perché in settimana ci eravamo allenate veramente bene ma non siamo riuscite ad esprimere quanto fatto vedere in allenamento. Complimenti al Il Bisonte che ci ha messo in difficoltà in tutti i fondamentali. Da parte nostra torneremo in palestra e continueremo a lavorare”.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 7, Sylves 7, Herbots 16, Lotti ne, Guiducci ne, Van Gestel 7, Panetoni (L1), Knollema ne, Adelusi ne, Graziani 4, Nwakalor 15, Lapini (L2) ne, Kosareva ne, Malinov 7. All. Parisi.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Cosi, Fiori (L1), Abbott 6, Napodano (L2) ne, Chaussee 7, Ricci, Quarchioni ne, Okenwa 9, Molinaro 8, Fiesoli 4, Malik 8, Poli ne, Aelbrecht 4, Dijkema. All. Paniconi.

Arbitri: Piperata – Brancati.

Parziali: 25-23, 25-18, 25-23.

Note – durata set: 32’, 22’, 29’; muri punto: Il Bisonte 13, Macerata 4; ace: Il Bisonte 4, Macerata 1; spettatori: 1047.