Conegliano – Dopo la brutta sconfitta casalinga, nell’ultimo turno di campionato, contro la UYBA Busto Arsizio, la Savino Del Bene Volley ritrova la vittoria e lo fa in casa delle Campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Scandicci ha approfittato al meglio delle assenze di Haak, Lubian e Plummer cogliendo la settima vittoria stagionale e salendo al terzo posto in classifica a quota 23 punti.

La Cronaca

1° Set

Partita che, rispettando le premesse della vigilia, si dimostra equilibrata fino dalle prime battute, con le due squadre che rispondono colpo su colpo.

L’equilibrio dura fino alla parte centrale del set quando la Savino Del Bene piazza un parziale di 6-2 e portandosi sul 16-20 grazie ad una Zhu Ting sontuosa. Si rivelerà lo strappo decisivo.

Alle padrone di casa infatti non basta una gran rimonta nel finale, con 4 set point annullati, e Scandicci si porta avanti nella partita.

2° Set

Colpite nell’orgoglio le Pantere di Conegliano iniziano la seconda frazione decise a riportare il match sui binari dell’equilibrio. E le cose sembrano andare proprio per il verso giusto per le Campionesse d’Italia, con le ragazze di coach Santarelli che si portano sul 12-6.

La Savino Del Bene però non ci sta. Coach Barbolini inserisce Alberti ed Antropova per Belien e Mingardi e la mossa si rivela azzeccata con Scandicci che trova la parità sul 14-14.

Il set prosegue sui binari dell’equilibrio fino al 22-22 quando un parziale di 3-0 per le ospiti, chiude la seconda frazione.

3° Set

Sotto 0-2 Conegliano prova a reagire in apertura di 3° set ma gli sforzi delle padrone di casa sono resi vani da una grande difesa ospite che, grazie anche alla grande serata di Zhu Ting e Antropova, piazzano l’allungo decisivo ai fini del risultato.

Coach Barbolini post partita: “Inutile parlare del passato (ko interno con Busto Arsizio ndr.). L’importante è parlare di oggi perchè abbiamo fatto una grandissima impresa in un campo che solitamente lascia una partita a stagione alle avversarie. Oggi per noi era importante, chiudiamo un ciclo veramente terribile con 8 punti, che penso sia un ottimo bottino. Adesso ci mettiamo in una bella posizione di classifica pronte ad affrontare le prossime tre partite, molto difficili, dove molto dipenderà da noi e dove si deciderà la griglia per la Coppa Italia”

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Volley Scandicci: 0-3 (23-25; 22-25; 19-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Carraro n.e., Plummer n.e., Robinson-Cook 12, Squarcini 6, De Kruijf 10, Gennari 5, Gray 16, De Gennaro (L1), Haak n.e., Pericati, Furlan n.e., Wolosz, Fahr (L2), Bardaro n.e.. All: Santarelli.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 7, Alberti 4, Belien 3, Zhu 21, Malinov, Pietrini n.e., Merlo, Mingardi 5, Shcherban n.e., Angeloni (L2), Washington 10, Antropova 9, Castillo (L1), Di Iulio. All.: Barbolini.

Arbitri: Carcione – Cesare

Durata: 1h 31′ (29′, 27′, 28′)

Attacco: 37% – 42%

Muri: 4 – 6

MVP: Antropova