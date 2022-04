Conegliano – Il Bisonte Firenze, dopo un gran bell’avvio, cede per 3-1 sul campo della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano mollando alla strapotenza delle pantere soltanto nella quarta frazione.

Daniele Santarelli schiera Wolosz in cabina di regia, Egonu opposto, Sylla e Plummer di posto 4, Folie e De Kruijf al centro, De Gennaro libero. Massimo Bellano parte con Cambi al palleggio, Nwakalor opposto, Van Gestel e Enweonwu in banda, Sylves e Beliën al centro e Panetoni libero.

Enweonwu apre le danze con una bella diagonale, ace di Belien (0-2). Nwakalor in contrattacco di seconda intenzione, il videocheck chiamato da Bellano conferma out l’attacco di Folie (1-4). Plummer ed Egonu accorciano, out l’attacco di Sylla, fermata nell’azione successiva dal monster block di Nwakalor (3-6). Egonu vola sopra e nulla può Panetoni, risponde la cugina Enweonwu picchiando forte in pipe (4-7). Plummer trova il campo aiutata dal nastro, un errore per ogni lato del campo (6-8). Van Gestel in parallela, poi a segno dai nove metri (7-10). Belien tiene la bomba di Egonu, Cambi per la bomba di Enweonwu difesa sulla rete da De Gennaro ne approfitta Sylves ed è +4 Firenze. Time out Santarelli. Wolosz per Egonu, Folie ferma la fast di Sylves, out la super pipe di Nwakalor (11-13). Primo tempo spostato per Sylves, Nwakalor ferma Egonu ma in contrattacco la stessa pantera trova la soluzione. Super intervento di Panetoni in difesa, chiude Enweonwu. Primo tempo di Folie (13-15), Caravello dentro per Folie. Mani out Van Gestel, Egonu sale in cattedra (15-16). Time out Firenze. Il videocheck dà ancora ragione a Bellano è out l’attacco di Sylla. Fast di Belien (16-18). Invasione di Enweonwu, Gennari in campo per Caravello, ace e parità (18-18). Ruggito delle pantere che volano sul +2, secondo time out per Bellano (21-19). Nwakalor show poi monster block di Sylves su Plummer che si rifà con la parallela successiva (22-22). Enweonwu da posto due, poi trova l’ace che vale il set point (22-24). Time out Santarelli, che aveva già schierato Courtney su Plummer. Picchia forte di nove metri Enweonwu, ottimo il contrattacco di Nwakalor (22-25).

Avvio a braccetto nel secondo parziale, bene Nwakalor e Van Gestel protagonista di un bellissimo contrattacco post recupero in copertura di Enweonwu (5-5). Vuchkova su Folie. Bomba di Sylla, poi due errori dal centro per Belien (8-5). Block out Nwakalor, è out la pipe di Egonu (8-7). Si ferma sul nastro il servizio di Nwakalor, grande copertura di campi e il rovescio stile tennis di Van Gestel sorprende Conegliano (9-8). La bomba di Enweonwu in diagonale stretta cade nei tre metri, poi le padrone di casa salgono in cattedra con Egonu e Sylla (14-10) e Bellano ferma le sue. Enweonwu in, risponde Egonu (15-11). Trova le mani del muro Van Gestel, grande lavoro in copertura di Sylves e conlusione in pallonetto di Van Gestel (15-13). Bomba imprendibile di Egonu, Nwakalor sfonda il muro a tre delle padrone di casa (16-14). Bonciani dentro per il turno al servizio. Due fast profonde di Belien, spara out Egonu (18-17). Caravello nuovamente utilizzata da Santarelli. Plummer mani out, pipe vincente di Nwakalor errore al servizio per Cambi (20-18). Vola Nwakalor e mette a terra il pallone del -1. Courtney per Plummer, Sylla show ed Egonu trova l’ace del +3 che vale il secondo time out di Bellano (23-20). Ancora un ace di Egonu al rientro, set point Imoco (24-20). Egonu annulla il set point sparando out il servizio, chiude Sylla (25-21).

Inizio di terzo set firmato Enweonwu e Plummer (3-2). Enweonwu da posto due, ancora Plummer da seconda linea. Muro profondissimo delle pantere su Enweonwu poi Egonu passa sopra (6-3). Tre errori Imoco (6-6). Nwakalor ferma Sylla, fast profondissima di De Kruijf, out di un soffio il pallonetto astuto di Van Gestel che si fa perdonare con la diagonale strettissima dell’azione successiva (9-8). Pipe di Egonu, sfonda il muro Enweonwu, zero di Egonu a segno (11-9). Nwakalor non è da meno con la sua zero, ancora Egonu in parallela (12-10). Plummer senza muro, +3 Imoco e time out Bellano. Errore al servizio per Imoco, dentro Courtney su Plummer e Knollema su Van Gestel (14-11). Monster block di Knollema su Egonu, ancora Nwakalor (15-13). Wolosz di seconda intenzione, invasione di Knollema e allunga Conegliano (17-13). Super Nwakalor in gamma, pipe imprendibile di Egonu (18-14). Gennari, subentrata, sbaglia il servizio. Riprende la break Vuchkova con il primo tempo profondo (19-15). Dentro Graziani per Sylves, out la conclusione di Nwakalor e secondo time out discrezionale per Firenze (20-15). Nwakalor da seconda linea prima e da zona due poi, Egonu trova le mani nessun tentativo di recupero per le bisontine (22-17). Errore per Sylla, Nwakalor vola sopra il muro di Sylla e mette a terra la parallela del -3 (22-19). Ancora Caravello dentro per il servizio, primo tempo di Graziani (23-20). De Kruijf per il set point, due grandi recuperi di Knollema ed Enweonwu annulla in contrattacco. Mani out di Sylla (25-21).

Qualche errore di troppo per l’inizio della quarta frazione, azione show lunghissima che si conclude a favore di Imoco grazie all’errore di Firenze. (3-3). Prendono le misure le pantere che fermno a muro Nwakalor e poi ruggiscono dai nove metri con Egonu. (7-3). Bellano ferma il gioco. Errore di Knollema, ritorna Van Gestel subito positiva e sapiente in due azioni consecutive (9-5). Plummer e Conegliano ferma Enweonwu a muro (11-5). Azione show delle due formazioni, chiudono le pantere. Bellano chiama il secondo time out discrezionale (12-5). Nwakalor da seconda linea, allunga Plummer e Enweonwu fermata da Egonu per due volte consecutive (15-6). Bomba di Nwakalor, dentro Courtney su Plummer e Vuchkova a segno. Gennari dentro al servizio è graffiante, chiude De Krujf (18-8). Sylla gioca con le mani del muro di Firenze, risponde Van Gestel (20-10). Doppio cambio Firenze con Bonciani su Nwakalor e Sylves su Cambi. Esce Egonu per un apparente infortunio, dentro Omoruyi. De Kruijf in evidenza sul finale, è aggressiva Sylla dai nove metri, è falloso il Bisonte sul finale (25-11).

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (22-25 25-21 25-21 25-11)

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: De Kruijf 9, Wolosz 3, Plummer 16, Folie 3, Egonu 27, Sylla 13, De Gennaro (L), Vuchkova 4, Courtney 1, Gennari 1, Caravello, Omoruyi. Non entrate: Fahr, Frosini (L). All. Santarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 11, Belien 4, Cambi, Enweonwu 12, Sylves 4, Nwakalor 19, Panetoni (L), Knollema 2, Graziani 2, Bonciani, Lapini. All. Bellano. ARBITRI: Carcione, Armandola.

NOTE – Spettatori: 2610, Durata set: 28′, 25′, 27′, 21′; Tot: 101′.

MVP: Egonu.

Top scorers: Egonu P. (27) Nwakalor S. (19) Plummer K. (16)

Top servers: Egonu P. (4) Enweonwu T. (1) Belien Y. (1)

Top blockers: Egonu P. (4) De Kruijf R. (3) Nwakalor S. (2)