Scandicci – La Savino Del Bene Volley si impone 3-1 in casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e si aggiudica il nono successo consecutivo tra campionato e coppa, trionfando in una trasferta insidiosa, in casa di una Vallefoglia che ha messo in difficoltà le ragazze di coach Barbolini.

Sconfitte 25-21 al termine del primo set, le atlete della Savino Del Bene Volley ha ribaltato la sfida a partire dal secondo set, imponendosi 19-25. Vinta la seconda frazione la squadra di Barbolini si è presa i tre punti in classifica grazie al 18-25 del terzo set e al 19-25 ottenuto nel quarto set.

Seconda in classifica con 38 punti, frutto di 12 vittorie e 3 sconfitte, la Savino Del Bene Volley tornerà ora in campo martedì 17 gennaio nel ritorno degli ottavi di CEV Cup, con la squadra di Barbolini che affronterà il Mladost Zagreb nella partita di Palazzo Wanny.

La cronaca

Le ragazze di coach Barbolini scendono in campo con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Alberti e Washington come centrali, Zhu e Pietrini in banda, con Castillo come libero.

Coach Mafrici risponde schierando la sua Megabox Vallefoglia con il 6+1 composto da Hancock al palleggio, Drews da opposto, D’Odorico e Papa in banda, con Mancini ed Aleksic al centro e Sirressi come libero.

1° Set

Partita godibile sin dai primi scambi, con le due formazioni che si sfidano punto a punto. Il primo break lo trova Vallefoglia, che si porta avanti 9-7 con un murone su Pietrini. La Savino Del Bene Volley acciuffa il pari sul 10-10 con un mani out di Antropova. La formazione marchigiana, con una Drews in grande spolvero, torna avanti fino al 16-13 che obbliga Barbolini al primo time out della gara. La fuga della formazione di coach Manfrici non si arresta e anzi Vallefoglia va sul 18-13 costringendo Barbolini a chimare un nuovo “tempo”. Il vantaggio della formazione di casa rimane inalterato e anzi si amplia fino al 20-14, ma nel finale di set la Savino Del Bene Volley imbastisce la rimonta portandosi fino al 23-21. La rimonta però non si completa e Vallefoglia si prende il primo set per 25-21.

2° Set

Come la prima frazione anche il secondo set vede le due formazioni rispondersi colpo su colpo. Il primo tentativo di fuga stavolta è però della Savino Del Bene Volley, che con il muro vincente di Antropova (8-11) porta Vallefoglia a spendere un time out. Al ritorno in campo Di Iulio va a segnare l’ace dell’8-12 ed Antropova firma il 9-14 e il 10-15, ma Vallefoglia con due attacchi vincenti consecutivi, messi a segno Papa e Drews, si porta sul -3 (13-16). Barbolini ferma la gara e subito dopo il “tempo” la sua squadra produce un controparziale di due punti. Sul 13-18 tocca a Vallefoglia spendere il secondo time out del set. La partita è combattuta e Vallefoglia, con Hancock al servizio, si riavvicina fino al 19-21. La Savino Del Bene Volley ferma il turno di battuta della pallegiatrice statunitense con un time out di Barbolini e con un muro vincente di Antropova (19-22), seguito poco dopo dall’ace con cui Pietrini chiude il set (19-25).

3° Set

La Savino Del Bene Volley parte bene in avvio di terzo set, portandosi subito sull’1-4, ma Vallefolgia risponde riavvicinandosi sul -2 (3-5). Un muro vincente di Zhu Ting vale per il +4 della Savino Del Bene Volley, che trova il +5 sempre a muro, stavolta grazie a Washington. Tre punti consecutivi, di cui due concessi su errore dalla Savino Del Bene Volley, consentono a Vallefoglia di tornare sul -3 e per Barbolini diventa fondamentale spendere un time out. Dopo il “tempo” segna Castillo per il +4, mentre un errore al servizio di Vallefoglia porta la Savino Del Bene Volley avanti sul 10-15. Antropova mette il suo marchio sul set con alcuni ottimi attacchi che tengono Vallefoglia a distanza di sicurezza (13-17). La formazione marchigiana chiama un time out sul 13-18, ma non riesce più a rientrare. Di Iulio in palleggio realizza il 16-22, Antropova affonda il colpo del 18-24 e nello scambio successivo la Savino Del Bene Volley si aggiudica il set per 18-25.

4° Set

La quarta frazione si apre con uno scambio lungo ed entusiasmante chiuso da Zhu Ting (0-1). La Savino Del Bene Volley cerca l’allungo con una Pietrini che, prima con un mani out e poi con un muro vincente, segna due punti consecutivi (3-7). Vallefoglia colma il gap e si mette in scia alla Savino Del Bene Volley (6-7), così Barbolini si vede obbligato a chiamare un time out. Vallefoglia arriva fino al pari sull’8-8, ma la Savino Del Bene Volley reagisce con Antropova e Alberti (8-10) e si porta avanti fino al 9-13. Coach Mafrici ricorre ad un time out e Vallefoglia cerca la rimonta, portandosi sul -2 grazie ad un ace di Barbero (14-16). Vallefoglia resiste sul -2 per alcuni scambi, poi però la Savino Del Bene Volley ritrova il +4 con Antropova (16-20). Il set si chiude 19-25 e la gara con il 3-1 in favore della formazione di Barbolini.

Le parole di Massimo Barbolini: “Vittoria importantissima. Successo da tre punti, raccolti contro una squadra che ha giocato molto bene. Noi dobbiamo sempre guardare a quanto facciamo, ma penso che per la prima ora di gioco siano superiori i loro meriti rispetto ai nostri demeriti. Sono state brave le ragazze a uscire dal momento difficile. Lo hanno fatto con pazienza, ottenendo una di quelle vittorie che mi fanno particolarmente piacere, perchè ottenuta soffrendo, facendo bene le cose umili: come non rischiare la ricezione quando si è in difficoltà, come difendere una palla in più, oppure come vincere uno scambio lungo. Trasferta difficilissima, tra tre settimane ne avremo un’altra con Casalmaggiore, due partite fondamentali per la classifica finale. Oggi comunque abbiamo ottenuto tre punti pesanti.”

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Volley 1-3 (25-21, 19-25, 18-25, 19-25)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Piani 1, Furlan, Drews 12, D’Odorico 12, Sirressi (L1), Aleksic 9, Papa 10, Mancini 12, Hancock 4, Barbero (L2) 1, Berti n.e., Kosheleva n.e., Patrignani, Lazaro Castellanos. All.: Mafrici

Savino Del Bene Volley: Sorokaite n.e., Alberti 4, Belien n.e., Zhu 10, Gamba (L2) n.e., Pietrini 13, Mingardi 1, Yao, Shcherban n.e., Angeloni, Washington 10, Antropova 26, Castillo (L1) 1, Di Iulio 3. All.: Barbolini.

Arbitri: Rolla – Mattei

Durata: 1h 53′ (30′, 30′, 27′, 26′)

Attacco: 38% – 37%

Ricezione Pos. (Prf.): 42% – 34% (16% – 21%)

Muri: 5-12

Ace: 4-4

MVP: Di Iulio

Spettatori: 635

FOTO CREDIT: Maurizio Anatrini