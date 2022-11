Pinerolo – Secondo successo consecutivo per Savino Del Bene Volley che si impone 3-1 al Palabus Company di Villafranca Piemonte, sconfiggendo le padrone di casa di Pinerolo in un’ora e 36 minuti. Prima vittoria per 3-1 nella stagione della squadra di coach Barbolini, che mai era arrivata al quarto set in questo avvio di stagione. La Savino Del Bene Volley ha dato continuità al successo ottenuto con Casalmaggiore lo scorso 2 novembre.

La cronaca

Coach Marchiaro schiera un 6+1 composto da Bortoli al palleggio, Renieri da opposto, Akrari e Gray come centrali, Carletti e Grajber in banda e Moro come libero.

Massimo Barbolini invece schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Washington e Alberti come centrali. In banda ci sono Sorokaite e Zhu Ting, con la cinese alla sua prima gara da titolare con la maglia della Savino Del Bene Volley. Castillo è invece la titolare nel ruolo di libero.

Avvio di gara in cui la Savino Del Bene Volley mette subito in chiaro la sua forza. Dopo un iniziale parità sul 2-2 infatti le ragazze di Barbolini balzano al comando della gara sul +5 (3-8). Pinerolo corre ai ripari chiamando un time out, ma al rientro in campo il gap si allarga ancora e Sorokaite con uno splendido roll shot mette a terra il punto del 4-12 che obbliga coach Marchiaro ad un nuovo time out. Gli “stop” alla gara non fermano la Savino Del Bene Volley, che tocca il +10 sul 4-14 e il +15 sul 6-21. Nel finale di set Pinerolo rosicchia qualche punto e ricuce, ma la Savino Del Bene Volley si impone comunque con un netto 13-25.

La seconda frazione di gioco si aprire con un nuovo tentativo di fuga della Savino Del Bene Volley e Pinerolo, sotto 3-8, ferma la gara con un time out. La formazione piemontese esce dalla pausa tecnica con rinnovati stimoli e accorcia fino al 7-9, ma un nuovo allungo delle ragazze di Barbolini è dietro l’angolo. In un istante la Savino Del Bene Volley si ritrova avanti sul 7-12 e per coach Marchiaro e nuovamente necessario spendere un time out ed evitare che Scandicci allunghi ancora. Scandicci arriva sul 9-16 poi, anche a causa di qualche errore di troppo, Pinerolo riesce a tornare sul –5 (12-18). Pinerolo accorcia ancora ed arriva sul 17-21, ma la Savino Del Bene Volley non si fa intimorire e con Antropova mette a terra il muro del 18-24, mentre con Sorokaite pone fine al set: ace per Indre e seconda frazione conquistata 18-25.

Il numeroso e rumoroso pubblico di Pinerolo da un grande contributo alla squadra che, sospinta da un grande tifo va in vantaggio per 7-3, costringendo coach Barbolini a chiamare un time out. Il tecnico della Savino Del Bene Volley manda in campo Mingardi e la sua formazione inizia la rimonta. Il pareggio arriva sul 10-10, con Pinerolo che non riceve al meglio ed Alberti che ne approfitta. Il set rimane una sfida punto a punto e nessuna delle due squadre riesce a costruire il break decisivo. La Savino Del Bene Volley va sul +2 (17-19) sfruttando un fallo di invasione avversario e Marchiaro, in una fase cruciale della gara, chiama il time out. È una scelta saggia perchè la formazione piemontese aggancia il pari sul 19-19 e addirittura riesce a costruire un contro break che la porta avanti sul 23-21. Barbolini spenda un time out, ma la Savino Del Bene Volley non riesce più a recuperare. Pinerolo si aggiudica il set con il risultato di 25-22.

Ferita nell’orgoglio la Savino Del Bene Volley rientra in campo determinata a fare suo il set e la partita. Di Iulio realizza il muro del 3-7 e porta al time out di Marchiaro. Al rientro in campo la squadra piemontese non riesce a segnare e la Savino Del Bene Volley si porta sul +10 (5-15). Il set è una vera e propria formalità, dopo aver concesso il terzo set, la formazione di Barbolini fa suo il quarto set con il risultato di 8-25.

Coach Barbolini post partita: “Dobbiamo fare i complimenti a questa realtà perchè un palazzetto caldo e corretto come questo è veramente difficile da trovare. La partita l’abbiamo vista: abbiamo avuto un set di black out, ma darei anche a loro dei meriti, visto che hanno difeso bene e sbagliato poco. Gli atri set siamo sempre stati sempre abbondantemente in vantaggio. Non sono queste le partite per dare un giudizio sul nostro gioco, ma sono le partite in cui fare 3 punti. Come dico spesso dobbiamo ancora crescere tanto, anche perchè dopo Macerata arriveranno partite molto difficili. In settimana abbiamo lavorato duro e magari oggi siamo arrivati anche un po’ in riserva, però adesso riposiamo un paio di giorni e poi ci prepariamo ad un nuovo blocco di partite molto impegnativo.”

Wash4Green Pinerolo – Savino Del Bene Volley (13-25, 18-25, 25-22, 8-25)

Wash4Green Pinerolo: Grajber 1, Carletti 13, Gueli (L2), Renieri 2, Bussoli 5, Moro (L1), Prandi n.e., Zago n.e., Bortoli 1, Gray 5, Akrari 7, Ungureanu 8. All.: Marchiaro.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 11, Alberti 14, Belien n.e., Zhu 16, Malinov n.e., Gamba, Pietrini n.e., Mingardi 5, Shcherban n.e., Angeloni, Washington 7, Antropova 13, Castillo, Di Iulio 4. All.: Barbolini.

Arbitri: Papadopol – Selmi

Durata: 1 h 36′ (22′, 25′, 30′, 19′)

Attacco: 24% – 36%

Ricezione Pos. (Prf.): 52% – 43% (24% – 22%)

Muri: 15-6

Ace: 3-3

MVP: Alberti