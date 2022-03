Scandicci – Provata dalle fatiche europee la Savino Del Bene Volley Scandicci cede a sorpresa tra le mura amiche del PalaRialdoli alla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, facendosi rimontare e perdendo 2-3 al tie-break contro le ragazze di coach Bonafede. Un punto raccolto da Scandicci che sale a 51 punti in classifica, ritrovandosi Busto Arsizio dietro di sole due lunghezze. Da parte sua Vallefoglia trova invece due punti di fondamentale importanza per la salvezza, trovando la prima vittoria contro la Savino Del Bene.

SET 1

La Savino Del Bene parte con Malinov al palleggio, Lippmann opposto, Sorokaite e Pietrini in banda, Lubian e Ana Beatriz centrali, Castillo libero.

Vallefoglia inizia con Berasi palleggiatrice, Bjelica opposto, Carcaces e Newcombe schiacciatrici, Mancini e Jack-Kisal centrali, libero Cecchetto.

Pronti via, e la Savino Del Bene si porta sul +3 dopo l’infrazione al palleggio delle ospiti, il pallonetto lungolinea di Pietrini ed il mani out successivo della stessa schiacciatrice di Scandicci: primo timeout per Vallefoglia. Dopo lo stop il servizio a rete delle ragazze di coach Bonafede e la fast di Ana Beatriz portano la Savino Del Bene sul 7-3, Vallefoglia torna sotto però dopo il servizio out delle padrone di casa, la difesa di Castillo che tocca il soffitto del PalaRialdoli, e la pipe del -1 (7-6). Scandicci non ci sta, Malinov di seconda riallunga sul +3 (9-6), l’attacco di Carcaces è out (10-7), con Scandicci che porta in seguito coach Bonafede a chiamare un altro stop dopo la spike di Pietrini (12-8). Dopo la pausa le padrone di casa cercano di staccarsi ulteriormente, Lippmann schiaccia (13-9), Mancini risponde (13-10), Pietrini con due punti consecutivi porta a +5 Scandicci (15-10), la Megabox riesce però a tornare col fiato sul collo della Savino Del Bene a seguito del primo tempo di Jack- Kisal, dell’attacco out di Antropova e di un altro punto che vale il -2 (15-13): timeout per coach Barbolini. Al rientro in campo Scandicci va sul +3 dopo l’invasione delle ospiti (17-14), Scandicci che mantiene il vantaggio sino al 20-17, quando il servizio out di Lubian e l’ace di Mancini portano la Megabox di nuovo ad una lunghezza di distanza (20-19). Lippmann prova a staccare di nuovo Scandicci con il mani out (21-19), Newcombe con il lungolinea riporta a -1 Vallefoglia (21-20), Pietrini la mette giù (22-20), come anche la numero 16 delle ospiti (22-21), ancora Lippmann con la pipe e Natalia con la spike portano Scandicci al set point (24-22). A questo punto Kosareva tenta il recupero in extremis (24-22), ma il servizio out di Vallefoglia concede il primo set alle padrone di casa (25-22).

SET 2

Inizio secondo set nel quale Vallefoglia trova i muri vincenti di Bjelica, con la Savino che però riesce ad andare avanti proprio dopo un errore al servizio dell’opposto della Megabox (5-4). La numero 10 di Vallefoglia si rifà subito trovando la spike del 5-5, con le ospiti che cercano anche di allungare il divario con il muro vincente di Jack – Kisal e la diagonale di Carcaces (5-7). La schiacciata di Pietrini dopo la grande alzata di Malinov vale il -1 per Scandicci (6-7), le ospiti trovano però la fast di Mancini e sfruttano l’attacco out di Lippmann, portando le padrone di casa a chiamare la pausa (7-10). Si torna a calcare il taraflex con Lippmann che piazza l’attacco vincente (8-10), le ospiti ampliano il gap con il primo tempo di Mancini e l’invasione di Scandicci (8-12), la Savino Del Bene è brava però a recuperare con due punti di fila di Pietrini ed il monster block di Ana Beatriz (13-13): timeout per coach Bonafede. Si torna in campo e l’equilibrio dura sino al 17-17, quando Berasi col tocco di seconda ed il mani out di Bjelica portano sul + 2 le ospiti (17-19), mentre l’ace seguente di Berasi costringe alla pausa coach Barbolini (17-20). Lo stop non produce i suoi frutti, Vallefoglia allunga dopo il block out di Scandicci e l’iniziativa di prima intenzione di Newcombe (18-23), con Bjelica che trova successivamente il set point (19-24). A questo punto ci pensa Newcombe con il mani out a chiudere il parziale in favore delle ospiti (20-25).

SET 3

Avvio del terzo parziale nel quale Vallefoglia prosegue sulla falsa riga della fine del secondo, Mancini piazza l’ace (2-5), Bjelica va col mani out (4-6), la spike di Newcombe induce poi coach Barbolini al timeout (4-7). Dopo la pausa Scandicci riesce a rimontare, Pietrini centra il mani out (5-7) e le sfuriate di Ana Beatriz valgono il pari (7-7), con la Savino Del Bene che in seguito prova a staccarsi dalle ospiti con Pietrini e Natalia (11-9). La Megabox riesce però ancora a recuperare, Mancini piazza il primo tempo, ed il muro vincente delle marchigiane porta il punteggio sul 13-13, parità che dura fino al 14-14, quando l’attacco out delle ospiti ed il monster block di Ana Beatriz costringono coach Bonafede a chiamare timeout (16-14). Si torna a giocare e Scandicci prosegue sulla sua strada, Pietrini piazza il mani out, Malinov il monster block (18-15), con la Savino Del Bene che successivamente con la parallela della propria numero 7 e la super spike di Natalia porta Vallefoglia a chiamare un altro stop (20-16). Dopo il timeout la squadra di coach Barbolini riesce a crearsi il distacco decisivo, Malinov di seconda dice +6 (22-16), il servizio out di Vallefoglia indirizza le padrone di casa verso il finale di set (23-18), l’appoggio di Natalia nella prima linea delle ospiti ed il muro successivo sempre della numero 10 di Scandicci sanciscono poi il 25-18 in favore della Savino Del Bene.

SET 4

Quarto set che vede le due compagini rispondersi punto a punto fino al 3-3, quando la diagonale di Bjelica, l’invasione a muro di Scandicci ed il mani out di Newcombe portano le padrone di casa a chiamare la prima pausa del parziale (3-6). Al rientro in campo Mancini piazza subito un ace (3-7), la Savino Del Bene però riesce pian piano a rimontare, entra Antropova e la numero 17 mette a referto due punti consecutivi (5-9), Jack – Kisal risponde con la fast (6-11), due muri delle padrone di casa uniti al mani out di Pietrini portano coach Bonafede poi a chiamare timeout (9-11). Lo stop rende alle marchigiane, le quali fuggono via dopo le iniziative di Mancini e l’appoggio di Newcombe nella prima linea di Scandicci: timeout chiamato da coach Barbolini (11-18). Si rientra in campo e Vallefoglia prende il largo con gli ace di Carcaces (11-20), Scandicci cerca in qualche modo di svegliarsi con la spike di Antropova ed il muro di Alberti (16-22), Newcombe centra la diagonale vincente però, e l’attacco out di Sorokaite vale il set point per le ospiti (16-24). Alla fine ci pensa Jack – Kisal a chiudere in favore di Vallefoglia il quarto parziale sul 18-25.

SET 5

Tie-break che si apre in equilibrio fino al 2-2, quando l’iniziativa di prima intenzione di Alberti ed il pallonetto di Antropova lungolinea portano Scandicci sul 4-2. Le ospiti non ci stanno, Carcaces sale in cattedra e piazza un muro vincente ed un mani out portando avanti la Megabox (5-6): timeout per coach Barbolini. Al rientro in campo Newcombe va con l’ace (5-7), Malinov di prima intenzione dice -1 (6-7), Carcaces inchioda e porta Vallefoglia sul 6-8 al cambio campo. A questo punto Natalia fa la voce grossa, con la spiker brasiliana che con tre punti consecutivi porta avanti di nuovo le padrone di casa (9-8): timeout per la Megabox. Dopo la pausa il muro a tre di Scandicci vale il +2 (10-8), Vallefoglia riesce però a ricucire il gap con due punti di Mancini (11-11), con le due squadre che lottano fino al 14-14, quando Carcaces trova la schiacciata che vale il primo match point (14-15). Al rientro in campo Pietrini pareggia sul 15-15, Angeloni spara a rete il servizio e Vallefoglia trova un altro match point (15-16). Questa volta la squadra di coach Bonafede riesce a chiudere i conti con Carcaces che fa 15-17 e 2-3 per la Megabox.

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 2-3 (25-22, 20-25, 25-18, 18-25, 15-17)

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni, Alberti 3, Ana Beatriz 7, Malinov 5, Napodano n.e., Pietrini 22, Merlo (L2) n.e., Lubian 3, Natalia 12, Lippmann 9, Antropova 12, Camera, Sorokaite, Castillo (L1). All.: Barbolini M.

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Fiori (L2) n.e., Cecchetto (L1), Carcaces 16, Jack-Kisal 14, Alanko, Bjelica 16, Mancini 17, Botezat n.e., Newcombe 16, Berasi 2, Kosareva 2, Tonello. All.: Bonafede F.

Arbitri: Armandola – Carcione

Durata: 2h 26′ (32′, 26′, 28′, 26′, 21′)

Attacco: 41% – 42%

Ricezione Pos. (Prf.): 47% – 51% (29% – 29%)

Muri: 10-11

Ace: 0-7

MVP: Carcaces

Spettatori: 415