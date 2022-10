Scandicci – Nella finale della terza edizione del Trofeo di Scandicci, Il Bisonte Firenze cede alle padrone di casa della Savino Del Bene per 3-0. Rispetto alla vittoriosa semifinale con Busto Arsizio, coach Bellano – ancora privo di Nwakalor, che rientrerà dal mondiale in settimana, e dell’acciaccata Panetoni – decide di dare spazio a tutte le giocatrici meno impiegate, schierando Guiducci-Adelusi, Lotti-Knollema, Graziani-Sylves e Lapini libero e utilizzando Van Gestel, Herbots, Cambi, Alhassan e Kosareva solo in alcuni spezzoni di partita. I primi due set sono in fotocopia, con un’ottima partenza delle bisontine e Scandicci che esce alla distanza, nel terzo invece la Savino Del Bene prende il largo fin da subito, con l’orgogliosa reazione finale de Il Bisonte che non basta a evitare il ko.

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO – “Avevo bisogno di questa partita per vedere tutte le atlete in campo, anche perché ieri abbiamo disputato cinque set e le ragazze che sono state impegnate nel mondiale in maniera massiccia non potevano di nuovo giocare una partita intera. Volevo valutare tutto l’organico, alcune cose mi sono piaciute nel primo set e mezzo, poi abbiamo commesso qualche imprecisione di troppo ma sono tutte indicazioni utili per il campionato che comincia domenica prossima: questa settimana sarà fondamentale per iniziare a darci un’identità un po’ più marcata

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 8, Alberti 8, Belien 10, Gamba (L1), Merlo (L2) ne, Mingardi 12, Blasi, Shcherban 8, Angeloni 3, Guidi ne, Vahula ne, Lember ne, Antropova 3, Di Iulio. All. Barbolini.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan, Sylves 7, Cambi 1, Herbots 4, Lotti 5, Guiducci 1, Van Gestel, Knollema 10, Adelusi 2, Graziani 1, Lapini (L), Kosareva 9. All. Bellano.

Parziali: 25-17, 25-18, 25-19.