Scandicci – Una toscana in Toscana: è Benedetta Bartolini a completare il reparto centrali delal Savino Del Bene Scandicci 2021/22. La classe 1999 nativa di Cecina, arriva a Scandicci dopo tre stagioni alla Sorelle Ramonda Ipag Montecchio.

Bartolini è la seconda atleta del roster, insieme a Pietrini, cresciuta nel Volleyrò Casal De’ Pazzi dove ha vinto ben quattro titoli nazionali giovanili. Nelle ultime quattro stagioni ha disputato quasi 100 partite in A2 siglando oltre 800 punti. Per Bartolini è la prima esperienza in A1.

“Per me è tutto nuovo, sono molto felice di essere qua, non vedo l’ora di iniziare. E’ una esperienza nuova e sono felice di questa avventura. Spero di iniziare presto. La Savino Del Bene è una grande realtà, un onore essere qui. Non vedo l’ora di conoscere tutti”.