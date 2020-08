Scandicci – Il campionato 2020-2021 della Savino Del Bene Scandicci partirà da Bergamo il 20 settembre 2020. La società del Patron Paolo Nocentini aprirà infatti la sua settima stagione di Serie A1 con la gara in casa della Zanetti Bergamo.

Nella giornata di oggi la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha ufficializzato la composizione del calendario della prossima stagione di Serie A1. Come detto il campionato prenderà il via il 20 settembre, con la Savino Del Bene che andrà a far visita a Bergamo. Le ragazze di coach Barbolini affronteranno poi la Bartoccini Fortinfissi Perugia nel primo match casalingo della stagione, in programma il prossimo 27 settembre.

Alla terza giornata, prevista per il 4 ottobre, arriverà invece il big match in casa delle campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano, mentre nel quarto turno del campionato andrà in scena il derby fiorentino contro Il Bisonte Firenze.

La Serie A1 2020-2021 della pallavolo femminile, questa stagione formata da 13 squadre partecipanti, prevede 26 giornate di Regular Season, con partenza, come detto, il 20 settembre, e termine fissato per il week end del 24 e 25 aprile.

Conclusa la stagione regolare prenderanno il via i play off, ai quali accederanno le prime 12 squadre in classifica, mentre la 13^ classificata retrocederà direttamente in Serie A2. Le prime 4 squadre nella classifica della regular season avranno direttamente accesso ai quarti di finale, mentre le squadre dal 5° al 12° posto effettueranno un turno di ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale golden set. Le sfide dei quarti e delle semifinali si disputeranno al meglio delle tre gare, mentre la finale si disputerà al meglio delle cinque gare.

Il campionato di Serie A1, come comunicato oggi dalla Lege Volley Femminile, sarà anticipato dagli impegni della Supercoppa Italiana, appuntamento che inaugurerà la stagione 2020-2021 del volley. Il 29 e 30 agosto si disputeranno infatti le gare del primo turno della manifestazione. Le vincenti del primo turno avranno accesso al secondo turno, previsto per martedì 1 o mercoledì 2 settembre. Le squadre che supereranno questo ulteriore ostacolo potranno infine partecipare alla Final Four di Vicenza, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre.

Nella giornata di oggi è stato inoltre ufficializzato che la Final Four di Coppa Italia si disputerà nel weekend del 23-24 gennaio.