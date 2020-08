Firenze – Esordio casalingo contro la Bosca San Bernardo Cuneo e chiusura sempre in casa contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Così ha stabilito il sorteggio del calendario effettuato oggi dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, che ha disegnato le ventisei giornate di una regular season quest’anno composta da tredici squadre, con conseguenti due turni di riposo (uno all’andata e uno al ritorno) per ogni club.

Come detto, la settima stagione consecutiva in A1 per Il Bisonte comincerà da Firenze: salvo anticipi o posticipi, la prima giornata si giocherà domenica 20 settembre al Mandela Forum, contro la Bosca San Bernardo Cuneo delle ex Degradi, Candi e Turco. A seguire, domenica 27 settembre, ci sarà la trasferta contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, mentre il derby d’andata con la Savino Del Bene Scandicci andrà in scena già alla quarta giornata, domenica 11 ottobre a Firenze.

Il primo dei cinque turni infrasettimanali si giocherà mercoledì 14 ottobre e sarà valido per la quinta giornata, con Il Bisonte che farà visita alla Zanetti Bergamo, mentre il secondo si disputerà mercoledì 28 ottobre, quando a Firenze arriverà la corazzata Imoco Conegliano per l’ottava giornata, e il terzo mercoledì 4 novembre per la decima, in cui però le bisontine riposeranno.

La tredicesima e ultima giornata d’andata è fissata per sabato 21 novembre, con la squadra di Mencarelli che ospiterà la Bartoccini Fortinfissi Perugia, mentre il girone di ritorno comincerà domenica 29 novembre con la sfida esterna contro Cuneo, prima della pausa dedicata alla disputa dei quarti di Coppa Italia, che terminerà domenica 13 dicembre con il quindicesimo turno (Il Bisonte-Brescia).

Il derby di ritorno in programma a Scandicci domenica 27 dicembre sarà l’ultimo match del 2020, poi dopo un’altra pausa di due settimane si ripartirà domenica 10 gennaio con la diciottesima giornata (Il Bisonte-Bergamo), mentre la terza sosta arriverà fra domenica 17 gennaio 2021 (Trentino-Firenze) e domenica 31 gennaio 2021 (Firenze-Busto Arsizio), per consentire la disputa della Final Four di Coppa Italia. Gli ultimi due turni infrasettimanali andranno in scena mercoledì 3 febbraio 2021 (Conegliano-Il Bisonte) e mercoledì 17 febbraio 2021 (Firenze-Novara), tre giorni dopo il secondo riposo delle bisontine (14 febbraio), mentre la regular season si chiuderà sabato 27 febbraio 2021 con la ventiseiesima giornata, con Firenze che ospiterà Perugia al Mandela Forum.

Anche quest’anno accederanno ai play off le prime dodici classificate al termine della regular season: le prime quattro accederanno direttamente ai quarti, mentre le altre effettueranno un turno di ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale golden set. Le quattro vincenti raggiungeranno le prime quattro e si sfideranno nei quarti, al meglio delle tre gare. Le semifinali si disputeranno al meglio delle tre gare, la finale, invece, si disputerà al meglio delle cinque gare.

La tredicesima della regular season retrocederà in A2, mentre la Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate al termine del girone di andata della regular season: il turno dei quarti si svolgerà su andata e ritorno (2-6 dicembre), mentre la Final Four in sede unica si disputerà nel weekend del 23-24 gennaio. Prima del campionato invece andrà in scena la Supercoppa Italiana: l’Imoco Conegliano sarà qualificata di diritto alla Final Four, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre a Vicenza, mentre le altre squadre si sfideranno su un doppio turno a eliminazione diretta, da disputarsi sui campi di gioco delle migliori classificate secondo l’ultima graduatoria valida della passata stagione, per eleggere le tre sfidanti. Il Bisonte Firenze giocherà sabato 29 o domenica 30 agosto in casa della èpiù Casalmaggiore, e in caso di vittoria affronterà martedì 1 o mercoledì 2 settembre la vincente di Novara-Perugia. Questo invece il calendario completo della serie A1 2020/21.

1^ Giornata

Andata 20 settembre 2020 – Ritorno 29 novembre 2020

Il Bisonte Firenze – Bosca San Bernardo Cuneo

2^ Giornata

Andata 27 settembre 2020 – Ritorno 13 dicembre 2020

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Il Bisonte Firenze

3^ Giornata

Andata 4 ottobre 2020 – Ritorno 20 dicembre 2020

Saugella Monza – Il Bisonte Firenze

4^ Giornata

Andata 11 ottobre 2020 – Ritorno 27 dicembre 2020

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci

5^ Giornata

Andata 14 ottobre 2020 – Ritorno 10 gennaio 2021

Zanetti Bergamo – Il Bisonte Firenze

6^ Giornata

Andata 18 ottobre 2020 – Ritorno 17 gennaio 2021

Il Bisonte Firenze – Delta Despar Trentino

7^ Giornata

Andata 25 ottobre 2020 – Ritorno 31 gennaio 2021

Unet E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze

8^ Giornata

Andata 28 ottobre 2020 – Ritorno 3 febbraio 2021

Il Bisonte Firenze – Imoco Conegliano

9^ Giornata

Andata 1 novembre 2020 – Ritorno 7 febbraio 2021

Reale Mutua Fenera Chieri – Il Bisonte Firenze

10^ Giornata

Andata 4 novembre 2020 – Ritorno 14 febbraio 2021

Riposa: Il Bisonte Firenze

11^ Giornata

Andata 8 novembre 2020 – Ritorno 17 febbraio 2021

Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze

12^ Giornata

Andata 15 novembre 2020 – Ritorno 21 febbraio 2021

Il Bisonte Firenze – VBC èpiù Casalmaggiore

13^ Giornata

Andata 21 novembre 2020 – Ritorno 27 febbraio 2021

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze