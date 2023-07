Scandicci – Si è svolto oggi in il sorteggio della CEV Champions League, dall’urna di Lussemburgo sono emersi i cinque gironi della massima competizione europea per club.

La Savino Del Bene Volley, alla sua quarta partecipazione, è stata sorteggiata nella Pool B della Champions League 2023-2024. La squadra guidata da coach Barbolini affronterà le turche dell’Eczacıbaşı Spor Kulübü, le bulgare Maritza Plovdiv VC e le ungheresi Vasas ÓBuda Budapest.

Il commento del DS Francesco Paoletti

“Per noi è motivo di grande orgoglio ritornare a disputare la massima competizione europea per club, dopo che negli ultimi anni abbiamo fatto un percorso nelle competizioni inferiori a livello europeo, togliendoci le nostre soddisfazioni. Sappiamo benissimo che disputando la Champions League non potevamo che incontrare delle squadre importanti, delle squadre forti ed estremamente attrezzate. Dalla fascia uno, abbiamo pescato l’Eczacıbaşı, una delle due finaliste dell’ultima edizione di Champions League e quindi quanto di più importante potessimo trovare. Affrontarli sarà sicuramente uno stimolo importante a fare bene in un girone che si preannuncia comunque abbastanza interessante, sia perché la squadra bulgara del Maritza Plovdiv è da sempre espressione di quello che di meglio offre questa nazione a livello di pallavolo femminile, sia perché il Vasas di Budapest è un’altra squadra molto interessante, avendo preso una ragazza dal Vakifbank e avendo delle buone individualità, oltre ad essere la squadra di riferimento a livello nazionale da ormai alcune stagioni, tant’è che viene dalla vittoria dello scudetto.”