Firenze – Il Bisonte Firenze comunica di aver rinnovato il contratto per una stagione con il suo opposto Sylvia Nwakalor. Una conferma fondamentale per lo scacchiere tattico del nuovo coach Massimo Bellano, che l’aveva già allenata nel Club Italia per due anni, uno in A2 e uno in A1: Nwakalor, che non ha ancora compiuto 22 anni, nell’ultimo campionato è stata una delle migliori giocatrici nel suo ruolo, risultando la quinta marcatrice assoluta fra regular season e play off con 422 punti (15,1 in media a partita) e guadagnandosi la convocazione in nazionale da parte del ct Davide Mazzanti. Nei prossimi giorni Sylvia, vicecampionessa del mondo con l’Italia nel 2018, si riaggregherà al gruppo azzurro, poi si giocherà tutte le sue carte per far parte delle dodici che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, mentre alla fine dell’estate tornerà a Firenze per disputare la sua terza stagione con la maglia de Il Bisonte.

La Savino Del Bene Volley comunica che la centrale azzurra Marina Lubian resterà a Scandicci per il terzo anno consecutivo. Dopo la conferma di Malinov, anche Lubian rappresenta un segno di continuità. La centrale piemontese, nonostante la giovanissima età, può vantare presenze in tutte le competizioni continentali e nazionali, con oltre seicento punti segnati e oltre 100 presenze in maglia Savino Del Bene.