Scandicci – Quarti di finali di Coppa Italia che vedono affrontarsi Savino Del Bene Volley Scandicci e Unet E-Work Busto Arsizio, rispettivamente quarta e quinta forza del campionato di Serie A1 Pallavolo Femminile.

Al Palazzetto di Scandicci le due squadre cercano l’ultimo pass a disposizione per le final four di Roma che si disputeranno il 5 e 6 gennaio nella Capitale, ed alle quali sono già approdate Conegliano, Novara e Chieri.

SET 1

La Savino Del Bene parte con uno starting six composto da Malinov palleggiatrice, Lippmann opposto, Natalia e Pietrini in banda, Ana Beatriz e Alberti centrali, libero Castillo.

Busto Arsizio parte con Poulter alzatrice, Mingardi opposto, Gray e Bosetti schiacciatrici, Stevanovic e Herrera Blanco centrali, Zannoni libero.

Le ospiti partono forti nel primo set, Stevanovic e Mingardi trovano il mani out, e l’ace successivo della numero 15 di Busto porta sul + 3 le lombarde (2-5). La Savino Del Bene prova a recuperare e ci riesce: Malinov di astuzia finge l’alzata ed accorcia le distanze (3-5), Pietrini la mette giù e la schiacciata di Herrera Blanco è out (5-5). La Unet E-Work riprova però a scappare con Gray che schiaccia (5-6), l’attacco di Pietrini che finisce out e l’ace successivo delle ragazze di coach Musso che vale nuovamente il +3 (5-8). Scandicci non ci sta e si riporta a -1 dopo i mani out di Malinov e Bia (7-8), Busto Arsizio è brava però a ristabilire il distacco, allungando sul +4 dopo il servizio out di Bia e l’attacco vincente di Mingardi (8-12): timeout per coach Barbolini. Al rientro in campo Busto piazza l’ace immediato e Bosetti trova anche il +6 (8-14), con le lombarde che dopo la schiacciata di Mingardi e il monster block di Stevanovic volano sul 9-16. Scandicci tenta il recupero, due attacchi di Lippmann e di Pietrini valgono il -4 (14-18) ed il muro vincente della Savino Del Bene costringe Busto Arsizio al primo timeout (15-18). La Unet E-Work dopo la pausa prova a cercare l’allungo decisivo con Mingardi che la mette giù e Bosetti che trova il muro vincente (17-22), Scandicci però ha un sussulto e si rifà sotto con due schiacciate di Lippmann e con il muro di Alberti (22-23). Alla fine però è la squadra di coach Musso a portare a casa il primo set dopo il servizio a rete di Natalia ed il muro vincente di Stevanovic (22-25).

SET 2

Secondo parziale che si apre con Busto Arsizio che vuole proseguire nella sua direzione: Gray la mette giù e l’attacco di Natalia è out (3-5). Scandicci ricuce subito lo svantaggio però: Alberti va sopra il muro di Busto, la schiacciata di Mingardi è out, sempre Alberti di prima intenzione trova il +1 (7-6) ed il muro successivo di Lippmann vale il +2 (8-6), con coach Musso che chiama immediatamente timeout. Al rientro in campo Scandicci insiste: Lippmann va col mani out, Pietrini sgancia la bomba dopo il super recupero di Castillo e la Savino Del Bene va sul +4 (11-7). Busto Arsizio non si fa intimidire, Mingardi fa la voce grossa e con tre punti consecutivi riporta sotto le ospiti (11-10), Scandicci che si fa recuperare in seguito sul 12-12 dopo l’appoggio sopra il muro delle padrone di casa del solito opposto delle lombarde. A questo punto le squadre giocano con un botta e risposta che prosegue sino al 14-14, quando Gray supera con la schiacciata il muro della Savino Del Bene, mentre l’attacco successivo di Natalia è out: timeout Scandicci (14-16). Dopo la pausa il mani out di Natalia vale il -1 (17-18), con Scandicci che riesce anche a pareggiare i conti dopo un attacco out di Mingardi (19-19), il monster block di Stevanovic e l’attacco out di Antropova però riportano a due lunghezze di vantaggio Busto Arsizio (19-21). In chiusura Antropova e la schiacciata a rete di Mingardi riportano a -1 la Savino Del Bene (22-23), le ospiti sono ciniche però e vanno sull0 0-2 chiudendo il set dopo il servizio a rete di Antropova e la schiacciata di Gray (22-25).

SET 3

Terzo set che vede le ragazze di coach Barbolini partire in quarta ed andare sul 3-0 dopo l’ace di Pietrini e l’appoggio fulmineo di Bia, Mingardi referta il primo punto del parziale per Busto (3-1), Malinov ristabilisce però il +3 con Scandicci che va sul 4-1. La Savino Del Bene allunga ancora con Pietrini, l’affondo di Stevanovic è out e Busto Arsizio chiama la prima pausa del set (6-2). Scandicci mette il turbo, Lippmann va con l’ace e Malinov schiaccia e trova anche il successivo muro vincente (12-6), Busto Arsizio si risveglia però e va sul -4 dopo la diagonale di Mingardi e la free ball finalizzata da Stevanovic (12-8). In seguito Gray concretizza un’altra free ball ed Herrera Blanco piazza il monster block: timeout Scandicci (14-11). In uscita dalla pausa Gray schiaccia in diagonale, Natalia riallunga per Scandicci, la canadese di Busto riporta però le lombarde sul -2 (15-13). La Savino Del Bene non ci sta e prova a fuggire: Pietrini la mette giù e gli attacchi di Herrera Blanco e Mingardi sono out (18-13). Busto n0n vuole mollare e le iniziative di Mingardi e Stevanovic riportano sotto la squadra di coach Musso (19-17), Scandicci però è più concentrata e la schiacciata di Natalia, condita dal muro di Malinov e dall’attacco out di Mingardi, porta le ragazze di coach Barbolini sul 23-19. L’attacco out di Battista e l’affondo di Natalia chiudono poi il set sul 25-19 in favore delle padrone di casa.

SET 4

Scandicci parte forte nel quarto periodo e trova in Lubian un’arma in più, con la centrale che dopo l’appoggio sopra il muro delle ospiti porta sul 4-2 le padrone di casa. Busto comincia di nuovo ad ingranare, Bosetti trova il -1 mentre la palla out di Castillo fa pareggiare la Unet E-Work (5-5). Parità che persiste fino all’8-8, quando Mingardi piazza l’ace e la fast successiva di Stevanovic vale il +2 (8-10): timeout Scandicci. Al rientro in campo Bosetti allunga (8-12), ma in seguito l’attacco vincente di Antropova e quello out di di Busto costringono le ospiti alla pausa (11-15). In uscita Stevanovic fa +5 (11-16), e due punti di Gray portano le ospiti sull’11-18, Scandicci però prova a ritirarsi su, e con 5 punti consecutivi arriva al -2 (16-18). A questo punto è Mingardi a sbloccare nuovamente la Unet E-Work, con l’attacco successivo di Antropova che finisce out (16-20). Gray è scatenata e la sua schiacciata non viene trattenuta dalla difesa delle padrone di casa, Antropova non riesce a mantenere in campo il proprio affondo (16-22), il muro di Natalia è buono (17-22) e Lippmann trova il mani out (18-22). Alla fine però è la squadra di coach Musso a decretare la parola fine con il muro vincente di Mingardi (18-24) ed il servizio a rete di Lubian, che consentono a Busto Arsizio di chiudere il set sul 19-25 e la partita sull’1-3.

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (22-25, 22-25, 25-19, 19-25)

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni, Alberti 3, Ana Beatriz 7, Moschettini n.e., Malinov 10, Napodano (L2) n.e., Pietrini 14, Lubian 5, Natalia 12, Lippmann 16, Orthmann n.e., Bartolini n.e., Antropova 6, Castillo (L1). All.: Barbolini M.

Unet E-Work Busto Arsizio: Poulter 1, Battista 1, Monza, Bressan, Gray 23, Colombo n.e., Mingardi 22, Zannoni (L1), Stevanovic 15, Bosetti 7, Herrera Blanco 6. All.: Musso M.

Arbitri: Brancati – Rolla

Durata: 1 h 53′ (25′, 31′, 28′, 29′)

Attacco: 38% – 41%

Ricezione Pos. (Prf.): 58% – 56% (23% – 18%)

Muri: 10-11

Ace: 3-6

MVP: Gray