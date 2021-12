Bergamo – E’ stata rinviata la gara del Bisonte Firenze a Bergam0. A seguito dei controlli effettuati dallo staff medico nella mattinata di oggi, quattro membri del gruppo squadra lombarda sono risultati positivi al Covid-19.

La gara in programma oggi alle 17 al Palazzetto dello Sport viene rinviata a data da destinarsi, le bisontine rientreranno a Firenze nel pomeriggio. Il prossimo appuntamento sarà dunque il derby con Savino del Bene Volley Scandicci, in programma per il 26/12 ore 18.15 a Palazzo Wanny.