Scandicci – Il Consiglio di Amministrazione della CEV ha deciso di annullare la CEV Champions League e tutte le altre competizioni europee del volley. Sempre il Board della CEV ha deciso di destinare più dell’80% del montepremi finale tra le squadre ancora in corsa per le rispettive coppe garantendo inoltre il mantenimento dello stesso montepremi anche per la stagione ventura.

Ne dà notizia la Savino Del Bene Volley che ringrazia sentitamente la CEV e il Presidente Aleksandar Boricic per aver comprese le problematiche delle società sportive derivate dal COVID-19 e, soprattutto, per dare a queste la possibilità di continuare a investire nel mondo della Pallavolo, attraverso la ridistribuzione del premio in denaro.

“Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter giocare i Quarti di Finale e completare la manifestazione sul campo – dice Francesco Paoletti, Direttore Generale della Savino Del Bene Volley – ma questa, per ovvie ragioni, era l’unica decisione possibile da prendere. Non c’erano i margini per poter pensare, nel breve periodo, di portare a termine la competizione. Mi sembra doveroso – continua Paoletti – sottolineare l’attenzione che CEV ha riposto verso tutti i club che hanno preso parte alle competizioni europee in questa stagione anche alla luce degli importanti contributi che è stato deciso di stanziare per sostenere i club in questo momento di difficoltà. Ci teniamo a ringraziare – conclude Paoletti – il Presidente Boricic ed il suo staff guidato da Roko Sikiric per la gestione e la grande collaborazione”