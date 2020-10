EX E PRECEDENTI

Sono tre gli ex di giornata. La nostra Mina Popovic ha vestito la maglia de Il Bisote nella stagione 2018-2019, mentre dall’altra parte la centrale Sara Alberti e coach Mencarelli hanno indossato i colori della Savino del Bene, rispettivamente nella stagione 2015-16 e nella stagione 2019-20.

Sono 20 i precedenti tra le due squadre tra Serie A1, Serie A2, Play Off e Coppa Italia, con un bilancio che sorride alla Savino del Bene che si è imposta per bene 13 volte sulle cugine.

Il Bisonte Firenze ha iniziato il campionato perdendo alla prima giornata contro Cuneo per 3-1, prima di vincere nel secondo turno in trasferta sul campo del Millenium Brescia per 3-2. Coach Marco Mencarelli, alla sua prima partita di campionato sulla panchina di Firenze, dovrebbe puntare sul 6+1 con Cambi al palleggio e Enweonwu da opposto. Van Gestel e Guerra giocheranno in banda. Alberti e Belien formeranno il tandem di centrali. Maila Venturi giocherà come libero.

IN TV

La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta dalla televisione ufficiale della Lega Pallavolo Femminile (LVF TV).