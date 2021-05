Scandicci – La Savino Del Bene Volley conferma Enrica Merlo come libero anche per la prossima stagione. L’atleta, ormai scandiccese d’adozione, sarà il numero 8 in campo per il settimo anno di fila.

La veneta è la giocatrice con più gare giocate in maglia Savino Del Bene oltre 200 tra campionato e coppe.

Biografia – Dopo otto anni nella Foppapedretti Bergamo, con la quale ha vinto tutto, è al settimo anno con la Savino Del Bene. Spiccano le sue doti difensive e soprattutto il coraggio di “volare” su ogni palla. L’incubo delle attaccanti avversarie.

Le parole di Enrica Merlo.

Enrica, sei sempre più un simbolo per Scandicci?

E’ un onore, sia per la società stessa, ma anche per la gente che ci segue. E spero di ritrovare i tifosi di persona. Sono super contenta di tutto questo.

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione, sei stata la prima ad essere colpita dal Covid, quali sono le aspettative?

Mi aspetto di vedere il pubblico, la gente, i familiari e i tifosi sui campi di pallavolo. Ne hanno e ne abbiamo bisogno. Mi voglio aspettare tanto, perché credo che serva buttare le basi per il gruppo dall’inizio. Conosco già tante ragazze, ci sono grandi donne, mi voglio aspettare tanto.