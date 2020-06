Scandicci – La Savino Del Bene Volley completa il reparto centrali comunicando che la croata Martina Samadan vestirà la maglia della società del Patron Nocentini nella prossima stagione.

Martina Samadan è nata l’11 settembre 1993 a Spalato. L’ultimo anno ha vestito i colori dell’Alliaz MTV Stoccarda, squadra tedesca che ha disputato anche la CEV Champions League e proprio in questa manifestazione Samadan ha segnato 74 punti.

Per la croata è un ritorno in Italia perché, prima dell’esperienza tedesca, aveva militato nel 2018-2019 tra le fila della Unet E-Work Busto Arsizio e ,fino a dicembre della stessa stagione, nell’Imoco Conegliano.

Samadan è cresciuta negli USA alla Virginia Commonwealth University per poi passare nei Seattle RedHawks fino al 2016 quando decise di tornare in Europa, prima all’Alba Blaj e poi all’Haok Mladost.

“Sono molto felice di tornare in Italia e ancora di più perché farò parte di un club importante e ambizioso – così Martina – E’ un onore indossare la maglia della Savino Del Bene Scandicci. Ho voglia di imparare e crescere ancora sia come persona che come giocatrice provando a portare qualche trofeo a casa. Penso che il campionato italiano sia tra i più duri del mondo. Ci saranno molto squadre forti il prossimo anno e, dopo la stagione interrotta, tutti vorranno saranno entusiasti di giocare e vorranno vincere. Questo rende il campionato ancora più interessante.

Credit Photo CEV/FIVB