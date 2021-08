Scandicci – La Savino Del Bene Volley Scandicci inizia la propria stagione con un allenamento nella nuova palestra pesi a disposizione della società. La squadra di Coach Barbolini, senza le atlete impegnate all’Europeo ovvero Ofelia Malinov, Elena Pietrini, Louisa Lippmann, Hanna Orthmann e le brasiliane Bia e Natalia, inizia la sua preparazione in vista del prossimo campionato.

Presenti a Scandicci: Letizia Camera, Marina Lubian, Sara Alberti, Benedetta Bartolini ,Veronica Angeloni, Enrica Merlo, Ekaterina Antropova e Francesca Napodano. Aggregate anche Nikol Milanova, Princess Atamah, Lara Salvestrini e da domani Linda Cabassa.

Atamah e Cabassa si alleneranno agli ordini di Coach Barbolini in virtù della stretta collaborazione instaurata ormai da anni con Volleyrò Casal De’Pazzi, mentre Salvestrini proviene dalla Nottolini Lucca società partner di Savino Del Bene Volley.

“Oggi è la prima giornata – ha detto il Direttore Sportivo Savino Del Bene Scandicci, Francesco Paoletti – ci ritroviamo per iniziare questa nuova stagione, diamo il benvenuto a tutte le atlete. Sarà una stagione lunga, intensa e ci vedrà impegnati nella terza coppa europea ovvero la Challenge Cup oltre a un campionato che si preannuncia equilibrato e combattuto.

“Si comincia con entusiasmo – ha dichiarato Massimo Barbolini – c’è una gran voglia di far bene. Quest’anno rispetto all’anno scorso è più normale; l’anno passato venivamo da uno stop lungo, quest’anno abbiamo ripreso i ritmi canonici. Alcune giocatrici hanno lavorato a casa, alcune sono in nazionale: è un inizio non al completo. “E’ una ottima situazione – ha aggiunto Barbolini – dà modo allo staff di conoscere le giocatrici, in più se ci mancano le giocatrici delle nazionali significa che ne abbiamo diverse forti”.