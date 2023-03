Busto Arsizio – Dieci vittorie consecutive, ventisei successi stagionali ed una “vendetta” sportiva consumata. La Savino Del Bene Volley conferma il grande momento di forma e nella sfida infrasettimanale di Busto Arsizio si impone per 3-0 sulle padrone di casa.

In un’ora e trentatré la squadra di coach Barbolini ha centrato una vittoria importante per consolidare ulteriormente il secondo posto nella classifica di Serie A1.

La Savino Del Bene Volley ha così cancellato la sconfitta 3-2 subita nel match d’andata e lo ha fatto centrando quella che in campionato è la sua diciassettesima vittoria da tre punti.

Combattuti i primi due set, con entrambe le squadre che hanno lottato per la vittoria, ma ad aggiudicarsi il successo in entrambe le frazioni è stata la Savino Del Bene Volley, capace di imporsi al fotofinish per 23-25.

Nel terzo set è poi arrivata un’imposizione ancora più netta per le ragazze di Barbolini, che hanno chiuso la partita con 19-25 in proprio favore.

MVP dell’incontro una Zhu Ting protagonista di una prestazione da 15 punti, con 3 muri vincenti a referto.

La Savino Del Bene Volley potrà ora recuperare le energie e prepararsi alla prossima sfida europea: la semifinale d’andata di CEV Cup in programma a Palazzo Wanny il prossimo 14 marzo, quando a Firenze arriveranno le turche del THY Istanbul.

La cronaca

Coach Musso schiera la sua E-Work Busto Arsizio con il 6+1 composto da Lloyd al palleggio, Stigrot come opposto, Olivotto e Zakchaiou da centrali, con Omoruyi e Degradi in banda e Zannoni libero.

Coach Barbolini risponde con una formazione titolare con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Belien e Alberti come centrali, Sorokaite e Zhu in banda, con Castillo come libero.

1° Set

Partita subito interessante con le due squadre che arrivano in parità sul 3-3. La Savino Del Bene Volley produce il primo allungo con Sorokaite e Antropova che portano il punteggio sul 3-6. Busto Arsizio recupera fino al 6-6 firmato a muro da Lloyd, ma la squadra di Barbolini ritrova il +3 con il 7-10 messo a terra da Antropova. Busto Arsizio torna “in scia” con il 9-10 realizzato da Stigrot, ma la Savino Del Bene Volley ritorna a tre lunghezze di vantaggio con Alberti e Zhu Ting (9-12). Musso spende il primo time out della gara, ma Busto Arsizio non riesce a riavvicinarsi e Antropova con un ace porta il punteggio sul 10-15. Alla fuga della Savino Del Bene Volley segue una nuova rimonta di Busto Arsizio, che recupera fino al 15-15 e passa al comando con il 16-15 firmato da Degradi. La stessa Degradi segna anche il 17-15 e coach Barbolini, con la sua squadra sotto di due punti, chiama il suo primo time out. Al rientro dalla pausa Omoruyi confeziona la pipe del 18-15 e la Savino Del Bene Volley si trova a dover recuperare. Le ragazze di Barbolini si portano sul -1 con il mani out di Sorokaite e sul 21-20 coach Musso chiama un nuovo “tempo”. Alla ripresa Stigrot segna il +2 per Busto Arsizio, ma la Savino Del Bene Volley pareggia con un attacco di Antropova ed un muro di Belien (22-22). La formazione di Barbolini trova il sorpasso con un ace di Antropova, mentre il punto che chiude la prima frazione lo mette a referto Zhu Ting (23-25).

2° Set

Partita equilibrata in avvio di secondo set e si contano ben otto parità. Sull’8-8 arriva l’allungo di Busto Arsizio che con Olivotto e Degradi si porta sul +3. Il risultato è sull’11-8 e Barbolini ferma il match con un time out. Dopo la pausa Busto Arsizio allarga il suo vantaggio: Lloyd segna con una schiacciata il punto del 13-9, mentre poco dopo è Olivotto, in primo tempo, ha realizzare il 14-9. Il passivo impone un nuovo time out a Barbolini e stavolta la sua squadra sembra riaccendersi. Belien e Sorokaite ricuciono il gap e portano la Savino Del Bene Volley sul -2. Sul 14-12 tocca a coach Musso ricorrere ad una pausa, ma la sua squadra non riesce a mantenere il vantaggio ed anzi, con un muro vincente di Mingardi, la Savino Del Bene Volley torna al comando del set (15-16). Coach Musso ricorre ad un nuovo time out e quando le due squadre tornano in campo inizia una sfida punto a punto. La Savino Del Bene Volley trova il +2 sul 19-20, ma Busto Arsizio riesce a pareggiare sul 21-21. La squadra di Barbolini torna avanti di due lunghezze con il colpo di Zhu Ting per il 21-23, mentre Antropova firma il 22-24. Olivotto prova ad allungare il set con il punto del 23-24, ma Antropova dopo pochi istanti mette a terra il 23-25.

3° Set

Nella terza frazione la Savino Del Bene Volley vola subito sul 2-5, realizzato da Antropova con il terzo ace della sua gara. Il vantaggio della formazione di Barbolini tocca anche il +4, ma Busto Arsizio riesce nuovamente a recuperare e con Omoruyi e Degradi si porta sul 7-8. Un nuovo break della Savino Del Bene Volley arriva grazie a Di Iulio, protagonista di due punti consecutivi con una schiacciata ed un ace (7-10). Due muri vincenti, messi a referto da Sorokaite e Zhu, obbligano coach Musso a chiamare time out, ma anche dopo la pausa il copione del set non cambia: Antropova realizza l’8-13, Zhu mantiene le distanza con il 9-14. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley non accenna a diminuire e Antropova, ancora micidiale al servizio, porta il punteggio sul 10-17 con un ace. Il set scivola via senza più sussulti, Busto Arsizio prova la rimonta nel finale di set, ma non riesce mai a rientrare sotto le quattro lunghezze di ritardo. La Savino Del Bene Volley così pone fine alla partita, aggiudicandosi l’ultima frazione di gioco per 19-25.

Coach Barbolini post partita: “Decima vittoria consecutiva? I numeri sono sempre importanti, ma ancora più importante e che pur non giocando benissimo abbiamo ottenuto la vittoria. A livello mentale, più che fisico, non è mai facile tenere questo ritmo. Lo abbiamo fatto, chiudendo un ciclo in maniera positiva. Abbiamo fatto meglio del previsto, perchè non ci immaginavamo di trovarci a quattro giornate dal termine della regular season con questa classifica e questi vantaggi, che comunque saranno da verificare dopo le partite del week end. Adesso ci potremo concentrare su di un altro ciclo di gare e soprattutto sulle due gare di semifinale di CEV Cup contro il THY Istanbul. Adesso ci riposeremo, poi torneremo a lavorare in palestra.”

E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Volley 0-3 (23-25, 23-25, 19-25)

E-Work Busto Arsizio: Battista 2, Degradi 13, Lloyd 5, Monza, Montibeller n.e., Lualdi n.e., Sigrot 8, Colombo n.e., Olivotto 11, Zannoni (L1), Omoruyi 4, Zakchaiou 8, Bressan (L2) n.e.. All.: Musso.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 7, Alberti 5, Beliën 8, Zhu Ting 15, Merlo, Mingardi 3, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni n.e., Guidi (L2) n.e., Washington n.e., Antropova 19, Castillo (L1), Di Iulio 2. All.: Barbolini.

Arbitri: Boris – Braico

Durata: 1 h 33′ (30′, 29′, 27′)

Attacco: 33% – 35%

Ricezione Pos. (Prf.): 65% – 60% (31% – 34%)

Muri: 9-10

Ace: 1-6

MVP: Zhu Ting

FOTO CREDIT: Maurizio Anatrini