Firenze – Dopo essere stata MVP per ben due volte contro Scandicci con la maglia di Cuneo, la schiacciatrice austriaca Srna Markovic sarà una giocatrice della Savino Del Bene Volley nella prossima stagione.

Markovic, nata il 6/6/1996, arriva a Scandicci dopo due anni alla Bosca San Bernardo Cuneo e uno in A2 a San Giovanni a Marignano. Prima dell’esperienza italiana, Markovic ha militato allo SCHWECHAT dal 2012 al 2014, nelle Ladies in Black Aachen nella stagione successiva e infine nel Rote Raben Vilsbiburg in Germania dal 2015 al 2017.

Il Bisonte Firenze ha annunciato che Nadia Centoni sarà il preparatore atletico della prima squadra anche per la stagione 2020/21. La leggenda del volley azzurro e mondiale ha compiuto il 19 giugno 39 anni.

Un orgoglio per il club avere nel proprio staff tecnico una campionessa che per più di diciotto anni ha vestito la maglia della nazionale (seconda solo a Francesca Piccinini come longevità in azzurro), e che dal 2018 ha intrapreso la carriera di preparatore, legandosi fin da subito a Il Bisonte Firenze: nelle sue prime due stagioni in questo ruolo con la prima squadra di serie A1, Nadia Centoni ha già maturato un’esperienza importante, e da qualche mese ha ritrovato nel club quel Marco Mencarelli che l’ha voluta al suo fianco anche nella nazionale Under 18.

In più Nadia è il preparatore atletico della Rinascita (la seconda squadra di B2 de Il Bisonte), nonché il supervisore della preparazione atletica delle squadre Under 19 e Under 17 del Volley Art Toscana, il consorzio che rappresenta il settore giovanile de Il Bisonte Firenze.

Foto: Srna Markovic