Scandicci – Natalia Zilio Pereira è una nuova giocatrice della Savino Del Bene Volley, la società del Patron Nocentini. La schiacciatrice brasiliana classe 1994 proviene dalla Dinamo Mosca ed ha un palmares da invidia. Natalia, alla prima esperienza europea, può contare in carriera l’oro olimpico del 2012, l’argento mondiale del 2010, quattro ori ai campionati sudamericani, due ai World Grand Prix e oltre 6 campionati tra Brasile e Turchia. Natalia è una schiacciatrice conosciuta in tutto il mondo e molto seguita in Brasile. Infatti sui social conta centinaia di migliaia di followers. Per questa stagione, la giocatrice assumerà il ruolo di Ambassador per Savino Del Bene Brasile, una delle realtà più importanti del colosso dei trasporti internazionali.