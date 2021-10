Scandicci – La Savino Del Bene Volley ha integrato nel proprio roster la palleggiatrice bulgara, classe 2002, Nikol Milanova. Milanova, che indosserà la maglia numero 13, sostituirà Camera fino al pieno recupero della stessa. La decisione è stata presa dal momento che Letizia Camera non sarà a disposizione di coach Barbolini per alcune settimane a causa dell’operazione in artroscopia al ginocchio destro a cui si è sottoposta.