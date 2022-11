Novara – La Igor Gorgonzola Novara rimane tabù per Il Bisonte Firenze, battuto per l’undicesima volta consecutiva dalle piemontesi: il 3-0 finale però non rispecchia del tutto l’andamento del match, soprattutto per quanto si è visto nel secondo e nel terzo set, quando le bisontine si sono trovate avanti prima 20-22 e poi addirittura per 13-18, ma in entrambi i casi si sono fatte recuperare dai devastanti turni in servizio di Karakurt (5 ace e 19 punti totali).

Coach Bellano, che non può contare sull’acciaccata Van Gestel, schiera Cambi in palleggio, Nwakalor opposto, Knollema e Herbots in banda, Alhassan e Sylves al centro e Panetoni libero, mentre Lavarini, privo di Danesi, Adams e all’ultimo momento anche di Chirichella, risponde con Poulter in regia, Karakurt opposto, Bosetti e Carcaces in posto quattro, Bonifacio e Varela al centro e Fersino libero.

Novara scappa subito con una scatenata Bonifacio a muro (4-0), poi due ace di fila di Bosetti valgono il 7-1 e il time out di Bellano: entra Kosareva per Knollema, ma la ricezione ospite continua ad avere più di un problema (4 errori nel set e solo il 15% di efficienza) e le padrone di casa ne approfittano per salire sul 12-3, con Bellano che utilizza l’altro time out a propria disposizione. Qui Il Bisonte entra finalmente in partita, e un paio di ottimi attacchi di Kosareva riducono il gap fino al 15-9, quando Lavarini decide di fermare tutto: Nwakalor ci crede (16-12), una super Karakurt (8 punti nel set) ricaccia però indietro le bisontine (18-12), e nonostante il doppio cambio di Bellano (Guiducci e Adelusi per Nwakalor e Cambi), la Igor controlla e chiude con il 25-19 di Bonifacio (alla fine nominata MVP).

Nel secondo rimane in campo Kosareva, e il primo break è di nuovo provocato dall’efficacia della battuta di Novara rispetto alla ricezione di Firenze (6-3), ma stavolta la reazione è immediata (8-8) e le bisontine trovano anche il modo di andare in vantaggio (13-15) con Lavarini che inserisce Ituma per Karakurt e ferma anche il gioco: Bosetti impatta in diagonale (16-16), Sylves ricrea il + 2 stampando Ituma (16-18) e allora Lavarini rimanda in campo Karakurt, che pareggia di nuovo (18-18). Il muro di Carcaces vale il 19-18 e il time out Bellano, Nwakalor ribalta ancora (20-21) e l’errore di Carcaces costringe di nuovo Lavarini al time out (20-22): la Igor rientra ancora sfruttando il servizio di Karakurt (22-22), Carcaces sorpassa dopo una grande difesa delle compagne e Bellano decide di parlarci su (23-22), ma al rientro Karakurt trova un altro ace (24-22) e Carcaces chiude al secondo set point (25-23).

Nel terzo set il match rimane equilibrato, con Il Bisonte che prova il primo allungo con Kosareva e la fast di Sylves (9-12) e Lavarini che chiama time out: adesso Novara sbaglia di più (11-15) e Lavarini è costretto a fermare di nuovo il gioco, poi sul 13-17 entra Giovannini per Carcaces ma sul 13-18 ancora una volta è il servizio di Karakurt a sparigliare le carte, fino al 16-18 che consiglia a Bellano di chiamare time out. Al rientro la turca mette un altro ace e l’errore di Nwakalor vale la parità (18-18), Il Bisonte reagisce col muro di Alhassan (18-20) ma la Igor torna subito sotto (20-20) e addirittura sorpassa con l’errore di Kosareva (22-21), con Bellano che prova di nuovo a parlarci su: il primo tempo di Sylves illude (22-22), entra Knollema per Kosareva ma Bosetti firma il 23-22 e alla fine il fallo da seconda linea di Nwakalor e l’attacco di Karakurt valgono il 25-22.

LE PAROLE DI CARLOTTA CAMBI – “Quello che ci è mancato è tenere le battute di Karakurt, che ci hanno messo in difficoltà in tutti i set permettendo loro di riprenderci anche quando eravamo avanti: sapevamo che è un gran battitore e dovevamo tenere un po’ di più. Per il resto secondo me il cambio palla è andato bene, ma dobbiamo lavorare tanto su altre situazioni. Da questo ko ci teniamo la sensazione che ce la possiamo giocare anche contro le squadre di alta classifica: adesso abbiamo una serie di partite toste, affrontiamo quasi tutte le big e dobbiamo farlo giocando così”.

LE PAROLE DI SARA BONIFACIO – “Ci serviva questa bella vittoria perchè abbiamo un po’ di problemi, e dimostrare che nonostante questo riusciamo a portare a casa il risultato è una grande soddisfazione: sono orgogliosa e contenta della mia squadra”.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Poulter 2, Bosso ne, Brezza ne, Bresciani, Giovannini 2, Battistoni ne, Fersino (L1), Bosetti 8, Danesi (L2) ne, Varela 2, Bonifacio 7, Carcaces 14, Ituma, Karakurt 19. All. Lavarini.

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 6, Sylves 7, Cambi 2, Herbots 8, Lotti, Guiducci, Van Gestel ne, Panetoni (L1), Knollema 1, Adelusi 1, Graziani ne, Nwakalor 12, Lapini (L2) ne, Kosareva 5. All. Bellano.

Arbitri: Santoro – Venturi.

Parziali: 25-19, 25-23, 25-22.

Note – durata set: 24’, 30’, 30’; muri punto: Novara 6, Il Bisonte 8; ace: Novara 7, Il Bisonte 0.