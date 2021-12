Firenze – Le porte di Palazzo Wanny si apriranno in occasione della 13^giornata della 77^ Edizione del Campionato di Serie A Femminile di pallavolo che vedrà il Bisonte Firenze impegnato nel derby con la Savino del Bene Volley Scandicci.

Una lunga corsa contro il tempo per regalare ai tifosi la possibilità di vivere il derby a Palazzo Wanny.

L’inaugurazione ufficiale invece, con tutte le maggiori autorità civili e sportive, è in programma nel mese di gennaio, un’occasione per poter ammirare un impianto straordinariamente innovativo, destinato a rappresentare un punto fermo dell’impiantistica sportiva nazionale e soprattutto un’occasione per dimostrare a Wanny Di Filippo la gratitudine e l’affetto del volley, di tutto il mondo sportivo e istituzionale per questo bellissimo regalo.

L’appuntamento è per domenica 26/12 ore 18.15 a Palazzo Wanny – Via del Cavallaccio 18-20-22-24, zona Ovest di Firenze. Apertura porte ore 16.30.

I biglietti saranno in vendita da lunedì 20 dicembre su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati TicketOne.

FOTO WANNY DI FILIPPO A PALAZZO