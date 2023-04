Scandicci – In una giornata inevitabilmente segnata dal lutto per la scomparsa di Julia Ituma, il percorso nei Play Off Scudetto della Savino Del Bene Volley si apre nel migliore dei modi. Vittoria 3-0 per la squadra di coach Barbolini che nella Gara-1 dei Quarti di Finale ha superato il Volley Bergamo in un’ora e ventisette minuti di gioco.

Reduce dalla vittoria della CEV Cup la Savino Del Bene Volley ha dimostrato di non aver la pancia piena per il successo europeo ed ha conquistato la gara mettendo in mostra tutto il suo carattere.

Dopo un avvio di primo set complicato la formazione di Barbolini si è trovata ad inseguire, indietro di sette lunghezze sul 10-17. La Savino Del Bene Volley ha però pareggiato i conti sul 18-18 ed ha poi conquistato il primo set per 25-23. Vinta la prima frazione la Savino Del Bene Volley si è poi aggiudicata anche il secondo set, imponendosi 25-21, ed il terzo set, conquistato 25-20.

MVP della sfida una Zhu Ting entrata in corso d’opera, ma decisiva con una prestazione da 16 punti ed appena 2 errori in attacco. Importante per il successo anche il rendimento di Mingardi, pure lei entrata nel corso del primo set ed autrice di 12 punti. Citazione d’obbligo infine anche per il lavoro del duo Washington-Beliën, che ha combinato per 19 punti totali, di cui 8 prodotti a muro.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo giovedì 19 aprile alle 20.30 nella Gara-2 in programma al Pala Intred di Bergamo.

La cronaca

Per la prima gara dei play off Massimo Barbolini schiera un 6+1 con Yao Di al palleggio, Antropova da opposto, Sorokaite e Pietrini in banda, Beliën e Washington da centrali e Merlo come libero.

Il Volley Bergamo 1991 di coach Micoli scende in campo con Gennari al palleggio, Da Silva come opposto, Lanier e Cagnin in banda, Butigan e Stufi da centrali e Cecchetto come libero.

1° Set

Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Julia Ituma prende il via l’incontro. Quattro errori in attacco nei primi sei scambi e le due squadre si ritrovano in parità sul 3-3. Bergamo trova il break e si porta avanti di due punti, la Savino Del Bene Volley trova però il pari con Antropova e Washington (5-5). Un nuovo allungo orobico, culminato dal colpo del 5-8 segnato da Lanier, obbliga coach Barbolini al primo time out dell’incontro. Dopo la pausa il vantaggio di Bergamo oscilla tra il +3 ed il +2 per alcuni scambi, poi un attacco di Lanier ed un ace di Gennari portano il risultato sul 9-14 e costringono Barbolini ad utilizzare il secondo time out. Dopo il “tempo” Bergamo segna ancora con Cagnin e il vantaggio della formazione di Micoli tocca il +7. Barbolini sostituisce Sorokaite con una Zhu Ting, rimasta inizialmente a riposo, e per il tecnico della Savino Del Bene Volley arriva anche il cambio di diagonale, con Di Iulio e Mingardi in campo per Yao Di e Antropova. La Savino Del Bene Volley cambia passo e piazza un parziale di cinque punti consecutivi, con Zhu Ting a firmare gli ultimi due scambi (15-17). Coach Micoli ferma il set con il suo primo time out, ma dopo la pausa la Savino Del Bene Volley prima arriva sul -1, con Beliën a realizzare il muro vincente, e poi pareggia i conti sul 18-18. Bergamo fa ricorso ad un altro time out e riesce a tornare sul +2 sfruttando due errori della Savino Del Bene Volley, ma la squadra di Barbolini non molla e recupera il gap con una pipe di Mingardi ed un muro vincente di Beliën (21-21). La sfida è combattuta punto a punto e Bergamo torna avanti con il 22-23 realizzato da Butigan, ma la Savino Del Bene Volley reagisce con il 23-23 “inventato” da Beliën e con il muro del 24-23 messo a terra da Washington. A chiudere il set è invece un attacco di Mingardi, che manda la palla a sbattere sulle mani del muro e poi sull’asta (25-23).

2° Set

Sfida molto equilibrata in apertura di seconda frazione, ma ancora una volta è Bergamo a trovare il primo allungo ed a portarsi sul +2 con un muro di Lorrayna (5-7). Fuga bergamasca che non si concretizza ed anzi la Savino Del Bene risponde con un attacco in diagonale di Pietrini e con due punti consecutivi di Mingardi (8-7). Bergamo ferma il set per la prima volta e dopo il time out perviene al pareggio sul 9-9. La Savino Del Bene Volley allunga nuovamente e con due punti consecutivi torna sull’11-9. Bergamo si avvicina ciclicamente, ma le ragazze di Barbolini respingono sempre gli attacchi avversari: Beliën segna il 12-10 e Zhu Ting il 13-11. Due punti consecutivi firmati da Pietrini e un muro vincente di Yao Di portano il punteggio sul 17-13 e il Volley Bergamo 1991 decide di utilizzare un nuovo time out. Un errore al servizio di Yao Di ed un ace di Lorrayna, aiutata anche dal nastro, consentono a Bergamo di tornare sul -2. Con il risultato di 18-16 è Barbolini a fare ricorso al suo primo time out. Mingardi, particolarmente ispirata, segna il 19-16 ed il muro vincente del 21-16 rispendendo indietro il tentativo di rimonta di Bergamo. La squadra di Micoli rientra comunque fino al 21-19, tenendo vivo il set ed obbligando Barbolini ad una nuova pausa. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley comunque non scende mai sotto il +2 ed il set si conclude addirittura 25-21.

3° Set

La Savino Del Bene Volley trova il +2 subito nelle prime fasi della terza frazione: Zhu Ting segna il 3-2, mentre Washington realizza il 4-2. Poco dopo è Pietrini a murare per il 6-3, innescando una nuova richiesta di time out per coach Micoli. Dopo la pausa il vantaggio della Savino Del Bene Volley arriva sul +4 grazie al 7-3 di Mingardi, Bergamo però non molla e cerca la rimonta tornando fino all’8-6. La Savino Del Bene Volley rimane in controllo del set e ritrova il + 4 sul 10-6. La formazione di Barbolini gestisce il vantaggio e rimane sempre avanti almeno di tre lunghezze. Il gap si allarga ulteriormente, con Mingardi che, su alzata di Merlo, mette a terra il +5. 17-12 e time out per il Volley Bergamo 1991 che, dopo il “tempo”, rientra fino al 19-17. Time out per coach Barbolini e subito Zhu Ting pone fine alla rimonta di Bergamo piazzando a terra due attacchi vincenti (21-17). La stessa Zhu Ting mette a referto il punto del 23-18, mentre è Antropova a chiudere il match con il colpo del 25-20.

Coach Barbolini post partita: “Abbiamo iniziato con il freno a mano tirato e la prima parte del primo set è stata difficile. È stato difficile entrare in partita e questo è stato anche merito loro, questo è bene ricordarlo per la Gara-2 di giovedì. Brave le ragazze a girare quel set, eravamo sotto 10-17 e abbiamo recuperato fino alla vittoria, è un aspetto che mi piace rimarcare perchè quando siamo in vantaggio di due punti e poi perdiamo il set sembra una tragedia, mentre oggi siamo riusciti a rimontare sette punti. Sappiamo che la Gara-2 di Bergamo sarà sicuramente una sfida diversa, però oggi è un buon inizio ed un buon viatico per i play off. Sappiamo che Gara-1 è sempre la più pesante per chi si è classificato meglio in campionato, perchè in caso di sconfitta rischi di andare a casa dopo 3-4 giorni. Abbiamo vinto e adesso dobbiamo sfruttare questo vantaggio, sapendo però che giovedì si ripartirà come sempre dallo 0-0.”

Savino Del Bene Volley – Volley Bergamo 1991 3–0 (25-23, 25-21, 25-20)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite, Alberti n.e., Beliën 10, Zhu 16, Pietrini 4, Merlo (L1), Mingardi 12, Yao Di 1, Shcherban n.e., Angeloni (L2), Washington 13, Antropova 4, Castillo n.e., Di Iulio 1. All.: Barbolini.

Volley Bergamo 1991: Bovo 1, Butigan 6, Partenio 2, Cecchetto (L1), Lorrayna 12, Cicola (L2) n.e., Turlà, May n.e., Frosini, Lanier 11, Cagnin 5, Stufi 7, Gennari 2. All.: Micoli.

Arbitri: Carcione – Salvati

Durata: 1 h 27′ (31′, 28′, 28′)

Attacco: 38 % – 35 %

Ricezione Pos. (Prf.): 42% – 54% (17% – 31%)

Muri: 14-6

Ace: 0-2

MVP: Zhu Ting

Spettatori: 941

FOTO CREDIT: Maurizio Anatrini