Busto Arsizio – Con un’altra prova magistrale la Savino Del Bene Volley fa sua anche gara 2 dei quarti di finale playoff, abbattendo una Busto Arsizio che non è mai sembrata poter impensierire le ragazze di coach Barbolini. Una vittoria maturata grazie ad una lotta a muro dominata (1-13) ed alla determinazione di Scandicci, che anche nei pochi momenti in cui la Uyba ha cercato di venire fuori, ha rispedito subito al mittente i tentativi di rimonta. Quarta vittoria della stagione contro le ragazze di coach Musso per la Savino Del Bene, che adesso vola meritatamente alle semifinali playoff.

SET 1

Busto Arsizio parte con il neo-acquisto Mayer alzatrice, Mingardi opposto, schiacciatrici Bosetti e Gray, centrali Stevanovic e Olivotto, libero Zannoni.

La Savino Del Bene schiera Malinov al palleggio, Antropova opposto, Natalia e Pietrini in banda, Lubian e Alberti centrali, Castillo libero.

Alla E-Work Arena la Savino Del Bene prova subito ad imporsi, il primo tempo di Lubian vale l’1-3, Busto riaggancia Scandicci dopo il mani-out di Mingardi e l’attacco fuori di Antropova (3-3). La Savino Del Bene riparte immediatamente, Natalia con la spike dice +2 (4-6), il muro di Scandicci è efficace (4-8), ed anche Alberti con il mani-out va a segno (5-9). La squadra di Barbolini appare sempre concentrata e cinica, Pietrini piazza l’attacco vincente (5-10), Antropova amplia il divario con la parallela (6-11), mentre il punto di prima intenzione di Alberti porta al primo timeout della partita coach Musso (6-12). Si rientra in campo e la Savino Del Bene allunga ancora, Pietrini la mette giù (7-14), Olivotto prova a diminuire il gap (8-14), ma Antropova e Malinov non sono dello stesso avviso e piazzano la spike ed il muro vincente (8-16). Le padrone di casa hanno un sussulto dopo il servizio a rete di Pietrini (10-17) e l’attacco dalla seconda linea di Gray (11-17), la Savino Del Bene non approva e, dopo l’errore al palleggio delle farfalle (12-19), porta ancora allo stop le lombarde quando Malinov invita Natalia alla super spike (12-20). Si torna a giocare e Scandicci trova l’accelerata finale, il muro di Alberti vale il 13-23, l’ace di Natalia il set point (13-24), mentre il servizio out di Busto consente alla Savino Del Bene di chiudere sul 14-25.

SET 2

Nel secondo set Busto Arsizio prova a spingere subito, Gray affonda e Mingardi con il mani-out trova il +3 (4-1), Scandicci riesce comunque a rimontare, e con la spike di Antropova ed il monster block di Malinov ristabilisce la parità (6-6). Scandicci insiste, Alberti trova il muro vincente (8-11), nel frattempo rientra la recuperata Monza per la Uyba, Antropova trova un altro monster block e costringe coach Musso ad un altro stop (8-12). Si torna sul taraflex e Busto riesce a recuperare, con Mingardi e Gray che incidono e coach Barbolini che chiama a sua volta timeout (11-12). Dopo la pausa la Unet E-Work riporta in equilibrio il parziale con Gray (12-12), Scandicci non ci sta ed ancora una volta si distacca grazie al muro vincente di Pietrini (12-15), portando in seguito ancora al timeout le padrone di casa (13-16). Al rientro Busto accorcia dopo la battuta out di Antropova (14-16), mantenendosi a distanza di due lunghezze sino al 16-18, quando Natalia ed Antropova trovano le spike del +4 (16-20). La Uyba non molla e prova a ricucire il gap nuovamente con l’attacco vincente (17-20) ed il mani-out di Gray (18-20), Antropova sale però in cattedra e con il pallonetto ed il monster block successivo riporta Scandicci avanti di 4 (18-22). Ed anche in chiusura di set la Savino Del Bene è letale a muro, Pietrini trova il set point proprio ostacolando a rete l’attacco delle padrone di casa (18-24), anche Antropova si unisce al block party e Scandicci chiude sul 18-25.

SET 3

Terzo periodo che vede ancora Scandicci premere, l’attacco out di Ungureanu vale il +2 per le ospiti (2-4), Lubian di prima intenzione fa +3 (2-5), un altro attacco impreciso dell’ex di turno Gray porta poi coach Musso a chiamare timeout (2-6). L’inerzia della gara non cambia, la squadra di coach Barbolini continua ad imporre il proprio gioco e con due affondi di Antropova va sul +6 (4-10), con Busto che prova però ad accorciare a seguito del servizio a rete di Lubian (11-15). La Savino Del Bene non si lascia intimorire ed ha fiducia nei propri mezzi, il monster block di Antropova vale l’11-17, Pietrini referta un altro attacco vincente (12-18), e dopo un altro muro della solita Antropova Scandicci si invola verso il finale (13-19). La squadra di coach Barbolini comincia a pregustarsi l’accesso alle semifinali e gioca in scioltezza, l’ace di Alberti vale il +7 (13-20), la Uyba prova il tutto per tutto con la fast di Stevanovic e l’affondo di Mingardi (15-22), Scandicci riesce comunque a trovare il match point a seguito dell’attacco vincente di Antropova (15-23) e quello out di Stevanovic (15-24). Infine, ci pensa Elena Pietrini a mettere a segno la super spike, chiudere il set sul 15-25, e spedire la Savino Del Bene alle semifinali.

Le dichiarazioni di coach Massimo Barbolini: “Bravissime le ragazze, ci eravamo detti che nei playoff si deve stare attenti, perché appena cali un po’ la tensione la serie cambia subito e il vento cambia in fretta. Oggi abbiamo spinto molto, abbiamo commesso pochi errori, forse qualcosa in battuta, ma dovevamo correre qualche rischio. Sono contento, abbiamo vinto in maniera netta, adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare le semifinali con Conegliano, però oggi e domani dobbiamo goderci il riposo e questa vittoria, perché non è facile arrivare nelle semifinali di un campionato così difficile. Penso che stiamo meritando per quello che stiamo facendo.”

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (14-25, 18-25, 15-25)

Unet E-Work Busto Arsizio: Battista, Olivotto 5, Mayer, Monza, Bressan (L2) n.e., Gray 10, Colombo n.e., Mingardi 9, Zannoni (L1), Stevanovic 3, Bosetti, Ungureanu 2, Herrera Blanco. All.: Musso M.

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni n.e., Alberti 8, Ana Beatriz n.e., Malinov 3, Napodano (L2) n.e., Pietrini 14, Merlo n.e., Lubian 7, Natalia 9, Lippmann n.e., Antropova 25, Camera n.e., Sorokaite, Castillo (L1). All.: Barbolini M.

Arbitri: Piana – Vagni

Durata: 1h 22′ (22′, 26′, 26′)

Attacco: 30% – 48%

Ricezione Pos. (Prf.): 51% – 73% (29% – 44%)

Muri Vincenti: 1-13

Ace: 0-3

MVP: Ekaterina Antropova

Spettatori: 2062