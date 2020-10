Firenze – Il Bisonte Firenze comunica che, a seguito del controllo effettuato in settimana con tampone molecolare, è stata accertata una leggera positività da approfondire all’interno del Gruppo Squadra, che ha attivato i protocolli di contenimento della pandemia da Covid-19.

In attesa di effettuare i tamponi di controllo sulle atlete e sui componenti dello staff, vista l’impossibilità di ricevere gli esiti entro la prevista partenza per Busto Arsizio, in via precauzionale la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara di domani contro la Unet E-Work.