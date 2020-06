Firenze – Il Bisonte Firenze ha ufficializzato lo staff dirigenziale e tecnico del Volley Art Toscana, il consorzio che raggruppa una dozzina di società del comprensorio fiorentino e toscano e che rappresenta il vivaio del club del patron Wanny Di Filippo.

Di fatto si tratta di una conferma in toto della totalità delle figure che già l’anno scorso facevano parte del team, con la preziosa aggiunta di una ex grande campionessa del volley italiano come Sabrina Bertini, che allenerà la formazione Under 17 insieme a Claudia Caramelli e che sarà anche il direttore tecnico del Volley Art Camp, che prende il via domani a Lizzano in Belvedere.

Sabrina Bertini, nata a Pisa il 30 ottobre 1969, non ha bisogno di presentazioni: da giocatrice, con le maglie di Ravenna, Bergamo e Modena, ha vinto fra le altre cose sei scudetti e quattro Coppa dei Campioni/Champions League, e ha vestito per quasi trecento volte la maglia della nazionale azzurra, mentre da allenatrice ha già un’esperienza decennale nei settori giovanili di varie società toscane (e anche nelle rappresentative territoriali della Fipav Toscana) e nell’ultima stagione è stata la Team Manager della Savino Del Bene Scandicci. “Sono contentissima dell’opportunità che mi ha dato questo club – racconta Sabrina Bertini -, e voglio ringraziare il presidente Elio Sità e il ds Duccio Ripasarti: appena hanno saputo che ero libera dopo l’esperienza a Scandicci, mi hanno subito contattata per farmi entrare nella loro ‘famiglia’. Conosco bene l’ambiente de Il Bisonte, sono sicura che mi troverò benissimo perché ci sono persone appassionate e competenti e io ci metterò tutto l’entusiasmo e l’esperienza maturata in tanti anni di pallavolo”.

Come detto, confermato il resto dello staff tecnico del Volley Art Toscana, con il Direttore Sportivo Duccio Ripasarti, il Direttore Tecnico Alessandro Bruni, il coordinatore del progetto Lapo Saccardi e la responsabile dei preparatori atletici Nadia Centoni.

Questo invece lo staff delle squadre allestite dal VAT:

Serie B2 ‘Rinascita Il Bisonte’: allenatori Francesca Vannini e Matteo Rovai, preparatore atletico Nadia Centoni, scoutman Giulia Bonin.

Serie C ‘Olimpia Il Bisonte’: allenatori Lapo Saccardi e Francesco Onori, preparatore atletico Laura Rustioni.

Under 19: allenatori Francesca Vannini e Matteo Rovai, preparatore atletico Nadia Centoni.

Under 17: allenatori Sabrina Bertini e Claudia Caramelli, preparatori atletici Nadia Centoni e Lapo Ciardini.

Dalla categoria Under 15 fino al Minivolley, le varie squadre saranno allestite direttamente dalle società del Volley Art Toscana: US Sales ASD, ASD Olimpia PO.LI.RI. Volley, ASD Firenze Volley, G.S. Rinascita Volley Firenze ASD, Chianti Volley, ASD Pallavolo Galluzzo, Pallavolo Rignano, Polisportiva Remo Masi, Mugello Volley, Volley Pantera Lucca e Valdarno Volley.

