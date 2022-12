Scandicci – Con una netta vittoria per 3-0 la Savino Del Bene Volley si impone nel ritorno dei sedicesimi di finale di CEV Cup e così ottiene la qualificazione agli ottavi. Dopo la vittoria 3-1 conquistata una settimana fa in Turchia, la Savino Del Bene Volley si è infatti confermata nel secondo incontro con le turche del Galatasaray, centrando la vittoria in un’ora e dieci minuti di gioco.

25-14, 25-19 e 25-21 il risultato dei tre parziali della sfida, con la Savino Del Bene Volley che ha ottenuto non solo il passaggio del turno, ma anche la sua quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa.

Al termine della sfida Isabella Di Iulio è stata eletta MVP, mentre Antropova ha chiuso come miglior realizzatrice scandiccese mettendo a referto 17 punti.

La squadra di coach Barbolini, al quarto incontro in undici giorni, non può ancora riposarsi e anzi il prossimo 26 dicembre tornerà in campo nell’ultimo turno del girone d’andata, nel quale affronterà Il Bisonte Firenze per il derby fiorentino della Serie A1 di pallavolo femminile.

La cronaca

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Alberti e Belien come centrali, Pietrini e Zhu in banda, con Castillo come libero titolare.

Il Galatasaray scende in campo invece con Kilic al palleggio, Bell come opposto, Vasilantonáki e Aydın in banda, Popovic e Akyol come centrali. Karadayi il libero.

1° Set

La partita si apre con una Savino Del Bene Volley subito dominante. Sotto 3-0 il Galatasaray chiama il primo time out dell’incontro, ma la partita non cambia. Antropova e Zhu Ting mettono a ferro e fuoco la difesa avversaria e sull’8-1 arriva il secondo “tempo” per il Galatasaray, che cambia assetto tattico facendo uscire Bell. La formazione turca prova a rientrare e si avvicina fino al 10-7, ma la Savino Del Bene Volley reagisce con due ace consecutivi di una super Isabella Di Iulio, che al servizio firma il 13-8 e il 14-8. Antropova allarga il gap fino 17-10 e sempre Ekaterina fa +8 con l’ace del 19-11. A chiudere il set è Di Iulio, che prima mette a terra il 23-14 e poi realizza il terzo ace del suo set, chiudendo la prima frazione di gioco sul 25-14.

2° Set

Nel secondo set parte meglio il Galatasaray: Vasilantonaki realizza l’1-4, Akyol mantiene il +3 confezionando il 3-6. Inesorabilmente la Savino Del Bene Volley riesce a recuperare il ritardo e ad arrivare al pareggio con il 7-7 realizzato a muro da Alberti. Pietrini subito dopo, sempre con un muro vincente, consegna il vantaggio alla Savino Del Bene Volley (8-7). L’allungo scandiccese arriva con Zhu e Antropova che portano il punteggio fino al 12-9 e il Galatasaray è di nuovo obbligato a fermare il match. La formazione ospite si riporta sotto e sul 15-13 tocca a Barbolini chiamare il primo time out della gara della Savino Del Bene Volley. La risposta alla rimonta del Galatasaray è affidata a Pietrini ed Antropova, con quest’ultima che scrive +6 (22-16). Il set si chiude poco dopo con l’errore di Vasilantonaki che fa scorrere i titoli di coda sul secondo parziale (25-19). La Savino Del Bene Volley si porta così sul 2-0 nel conto dei set e dunque, in virtù del successo 3-1 ottenuto nella gara d’andata, oblitera il biglietto per gli ottavi.

3° Set

Già qualificata per il prossimo turno di CEV Cup, la Savino Del Bene Volley si presenta al terzo set con Malinov in campo per Di Iulio e con Shcherban schierata al posto di Pietrini. Anche il Galatasaray fa turn over e mischia le carte, ma come nel set precedente è proprio la formazione turca a portarsi in vantaggio. Il Galatasaray si porta al comando sul 3-6, ma la Savino Del Bene Volley pareggia i conti sull’8-8 con una grande azione sull’asse Malinov – Antropova. Sempre Antropova consente alla squadra di coach Barbolini di passare avanti con l’ace del 12-11, mentre Zhu Ting mette a terra il +2. Con il punteggio sul 14-11 il Galatasaray chiama un time out e al rientro in campo la formazione turca pareggia con il 15-15 di Popovic. La Savino Del Bene risponde con un contro time out e con il nuovo e decisivo allungo. Zhu Ting schiaccia dalla seconda linea per il 19-16, Alberti invece mette a terra il punto del 21-17. Zhu Ting e Antropova conducono la Savino Del Bene Volley fino al 24-20, poi è un errore in attacco del Galatasaray a far terminare il terzo set 25-20 e la partita 3 set a 0.

Coach Barbolini post partita: “Siamo contenti di come stiamo lavorando, stiamo facendo un bellissimo percorso. Questa qualificazione non era scontata, ma l’abbiamo ottenuta in maniera molto netta. Adesso godiamoci questi 2-3 giorni di festa. Ovviamente ci alleneremo il 24 e 25, poi il 26 dicembre avremo l’ultima partita del girone d’andata. Sarà una partita importante, perchè ci potrebbe servire per “sigillare” un ottimo piazzamento in classifica.”

Savino Del Bene Volley – Galatasaray HDI Sigorta Istanbul 3-0 (25-14, 25-19, 25-21)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite n.e., Alberti 7, Belien 6, Zhu 14, Malinov, Pietrini 6, Mingardi n.e., Shcherban 1, Angeloni (L2) n.e., Guidi, Washington n.e., Antropova 17, Castillo (L1), Di Iulio 4. All.: Barbolini.

Galatasaray HDI Sigorta Istanbul: Vasilantonaki 19, Aydin 6, Karadayi (L1), Popovic 6, Hacimustafaoglu 1, Beyaz n.e., Kafkas 1, Akyol 5, Kilic, Dumanoglu (L2) n.e., Yesilirmak 4, Ozoy, Bell 2, Ural 2. All.: Guneyligil.

Arbitri: Alexandros AVRAMIDIS (GRE) – Szymon PINDRAL (POL)

Durata: 1 h 10′ (21′, 25′, 24′)

Attacco: 48% – 35%

Ricezione Pos. (Prf.): 39% – 43% (22% – 22%)

Muri: 7-7

Ace: 6-2

MVP: Isabella Di Iulio

Spettatori: 912

Foto di Maurizio Anatrini