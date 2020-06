Scandicci – La schiacciatrice statunitense Megan Eileen Courtney sarà una giocatrice della Savino Del Bene nella prossima stagione. Courtney, nata a Kettering il 27 Ottobre 1993, arriva a Scandicci dopo due anni in Italia tra Novara e Bergamo. Nella stagione 2016-2017 era approdata in Europa al Wroclaw mentre nel 2016 aveva militato nel Leonas De Ponce, società portoricana.

La banda della nazionale Usa è cresciuta a Penn State, squadra universitaria americana che l’ha poi lanciata nel mondo della pallavolo. Courtney può vantare una VNL (2019), un argento alla Coppa del Mondo (2019), un altro secondo posto al campionato nordamericano (2019) e un bronzo alla Grand Champions Cup (2017). A livello di Club.ha vinto due campionati NCAA (2013-2014) venendo anche eletta come MVP delle Finali nel 2014.

Con Courtney, il roster della Savino Del Bene 2020/21 si completa. Le parole di Megan Courtney: “Penso che il campionato italiano sarà molto competitivo in questa stagione, come sempre. Ci sono squadre forti con molte giocatrici di livello. Le partite difficili sono ciò che rendono la pallavolo uno sport divertente e bello da giocare. Amo giocare in Italia perché è il campionato più bello del mondo. Il campionato non sarà facile da vincere e non vedo l’ora di tornare in campo e lottare”.