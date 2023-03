Scandicci – Un successo per rendere sempre più concreto il secondo posto e per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione alla prossima Champions League. In quello che era un big match della ventunesima giornata di campionato, la Savino Del Bene Volley ha suonato la sua “nona sinfonia”, centrando il nono successo consecutivo tra Serie A1 e CEV Cup. Netta vittoria per 3-0 per la squadra di coach Barbolini, che ha superato una Chieri che arrivava alla sfida da quarta forza in classifica.

Contro una rivale forte e reduce da quattro successi consecutivi, la squadra di Barbolini ha ottenuto un successo da tre punti, conquistato in un’ora e diciotto minuti di gioco.

Dopo essersi aggiudicata il primo set per 25-20, la Savino Del Bene Volley ha vinto il secondo ed il terzo per 25-20.

MVP della sfida Indre Sorokaite, autrice di una prestazione da 14 punti, 2 ace, 1 muro vincente ed il 65% in attacco.

Venticinquesimo successo in stagione per la squadra del Patron Nocentini, che con l’imposizione su Chieri consolida il secondo posto in classifica portandosi a quota 53 punti.

Il prossimo turno di campionato vedrà la Savino Del Bene Volley scendere in campo mercoledì 8 marzo, quando le ragazze di coach Barbolini saranno ospiti della E-Work Busto Arsizio.

La cronaca

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Yao Di al palleggio, Mingardi come opposto, Beliën e Washington come centrali. In banda, con Elena Pietrini esclusa per motivi disciplinari, ci sono Sorokaite e Zhu Ting. Merlo è la titolare nel ruolo di libero.

Coach Bregoli risponde con un 6+1 composto da Bosio al palleggio, Grobelna come opposto, Cazaute e Villani in banda, con Butler e Weitzel da centrali e Spirito nel ruolo di libero.

1° Set

Chieri apre la partita portandosi subito avanti di due punti (0-2) e la formazione piemontese allunga anche sull’1-4 con l’ace di Grobelna. La Savino Del Bene Volley ritorna sul -1 con il 3-4 messo a terra da Zhu Ting. Il pareggio della formazione di Barbolini arriva con due punti consecutivi di Mingardi (6-6). Il primo vantaggio della Savino Del Bene Volley arriva grazie ad un errore in attacco di Chieri (8-7), subito seguito da un time out ospite. Il primo +2 in favore della squadra di Barbolini arriva con l’11-9 firmato da Zhu Ting. Poco dopo Zhu Ting va in cielo per schiacciare il 12-10, mentre Washington in fast fa +4 (14-10). Chieri prova a cambiare le carte in tavola inserendo Morello e Storck nell’ottica del cambio di diagonale, ma la Savino Del Bene Volley continua a produrre punti: una pipe di Mingardi e un mani out di Sorokaite valgono per il +5 (16-11). La stessa Sorokaite segna l’ace del 20-14, mentre è ancora Mingardi a segnare per il 21-14. La Savino Del Bene Volley arriva al set point con Washington a giganteggiare sotto rete (24-18), ma Chieri si riavvicina fino al 24-20. Barbolini chiama il primo time out della sua gara e al ritorno in campo la sua squadra chiude il set con il 25-21 realizzato da Antropova.

2° Set

L’avvio di secondo set è opposto rispetto a quello della prima frazione. La Savino Del Bene Volley si porta sul 4-1 con il punto realizzato da Washington. Chieri non si arrende e torna in parità sul 5-5, trovando anche il sorpasso sul 5-6. La reazione della Savino Del Bene Volley arriva con due punti consecutivi di Sorokaite: la nativa di Kaunas segna prima con una magia in pallonetto, poi mette a terra il muro vincente del 7-6. Dopo il 9-8 realizzato da Belien è nuovamente Sorokaite a colpire, stavolta con l’ace del 10-8. Chieri ricorre al primo time out del set, ma la Savino Del Bene Volley tocca anche le tre lunghezze di vantaggio (15-12). Le piemontesi di Bregoli ritornano sul -1 con un potente colpo di Cazaute (16-15), ma in un lampo la Savino Del Bene Volley torna sul +3 con Belien a realizzare il 18-15 e Bregoli costretto al time out. Un paio di errori delle ragazze di Barbolini riportano Chieri sul -1 e il tecnico di casa ricorre al suo primo time out nel set. Chieri riesce ad arrivare sul pareggio (19-19), ma la Savino Del Bene Volley riesce nuovamente ad allungare con Zhu Ting e Mingardi. L’ace di Belien vale per il 23-19, Zhu Ting segna il 24-20, mentre il punto conclusivo del set è di Mingardi (25-20)

3° Set

Chieri va avanti sul 2-4 con Villani e fa capire che il terzo sarà un set combattuto. La Savino Del Bene Volley perviene però al pareggio con il 4-4 realizzato da Zhu Ting. Il primo vantaggio nel set per la squadra di Barbolini arriva sul 6-5, anche se Chieri torna avanti sul 6-7. Il break con cui la Savino Del Bene Volley prende il comando del set è costruito da Mingardi, protagonista del 9-9, e da Zhu Ting, autrice del 10-9 e dell’11-9. Bregoli chiama “tempo”, ma la Savino Del Bene Volley non si ferma e arriva fino al 13-9. Sul 16-12 il tecnico di Chieri deve spendere un nuovo time out, ma l’inerzia del match non cambia. La Savino Del Bene Volley arriva sul +6 (19-13) e Chieri con carattere rimane in partita, ritornando sul -1. Sorokaite, grande protagonista del match, segna il 19-17 e restituisce due lunghezze di vantaggio alla sua Savino Del Bene Volley, mentre Belien realizza con un attaco in primo tempo il 20-18 e con un gran muro il 21-18. Zhu Ting piazza a terra il 24-20, mentre la parola fine sul set e sull’incontro la mette Washington (25-20).

Coach Barbolini post partita: “Dietro questa vittoria c’è tanto lavoro che facciamo in palestra, lavoro che le ragazze svolgono e che svolgono bene. Mai come in questo anno stiamo giocando con più giocatrici titolari. Stiamo facendo veramente bene e sono molto contento. Quella di oggi è una partita importante, perchè in ottica qualificazione alla Champions League guadagniamo punti preziosi. La partita di oggi lascia una grossa sicurezza in queste ragazze, che hanno dimostrato di saper giocare contro una squadra forte come Chieri, che ultimamente aveva perso solamente con Conegliano per 3-2. Abbiamo conquistato un 3-0 netto, giocando bene nei momenti cruciali. Questo è sintomo che stiamo lavorando davvero molto bene in palestra, perchè le cose non succedono mai per caso.”

Savino Del Bene Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 14, Alberti, Belien 7, Zhu 21, Merlo (L1), Mingardi 12, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni n.e., Guidi (L2) n.e., Washington 5, Antropova 1, Castillo, Di Iulio. All.: Barbolini.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Cazaute 5, Morello, Rozanski, Bosio, Spirito (L1), Fini n.e., Nervini, Grobelna 13, Villani 12, Butler 9, Storck, Mazzaro, Kone n.e., Weitze 8. All.: Bregoli.

Arbitri: Cappello – Mattei

Durata: 1h 18′ (25′, 26′, 27′)

Attacco: 50% – 41%

Ricezione Pos. (Prf.): 40% – 49% (18% – 31%)

Muri: 5-4

Ace: 3-2

MVP: Sorokaite

Spettatori: 1428

FOTO CREDIT: Maurizio Anatrini