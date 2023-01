Scandicci – Si apre con una vittoria, la settima consecutiva tra campionato e coppa, il 2023 della Savino Del Bene Volley. Nel primo incontro del nuovo anno, le ragazze di coach Massimo Barbolini conquistano l’intera posta in palio, imponendosi con un perentorio 3-0, in poco più di un’ora e venti minuti, sulla Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

La cronaca

Per il primo 6+1 del nuovo anno, Barbolini si affida a Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Alberti-Belien la coppia di centrali, Zhu e Pietrini in banda e Castillo nel ruolo di libero.

Perugia risponde con Avenia come palleggiatrice, Lazic nel ruolo di opposto, Polder e Nwakalor centrali, Guerra e Gardini in banda con Armini come libero titolare.

1° set

Dopo un’iniziale fase dove le squadre giocano a rincorrersi la Savino Del Bene Volley piazza il primo allungo, grazie ad un’ottima Ekaterina Antropova, portandosi sul 9-4 e costringendo coach Bertini a fermare la partita per la prima volta. Non sarà l’ultima visto che il timeout non sortisce alcun effetto per le umbre che anzi, vedono le padrone di casa rimpinguare il vantaggio che tocca il 15-5. È il break decisivo. Le ragazze di Barbolini, oltre che da Antropova, infatti trovano ottime risposte dalla coppia di centrali Alberti-Belien e chiudono il set sul 25-13.

2° set

La seconda frazione si apre con la Bartoccini-Fortinfissi che si dimostrano decise a lottare con maggior vigore. Ma la resistenza delle umbre dura solamente nella prima metà del set. Fin quando Zhu Ting non decide che è il momento di salire in cattedra. Guidate dalla cinese la Savino Del Bene piazza il primo break portandosi sul 14-10 e non guardandosi più indietro, chiudendo la seconda frazione col punteggio di 25-17.

3° set

Decise a chiudere la pratica in 3 set, con la sfida di CEV Cup all’orizzonte, le padrone di casa partono con decisione toccando addirittura il 17-9, grazie anche al contributo del capitano di giornata Elena Pietrini (con Malinov costretta a casa da sindrome influenzale) e alle solite Zhu e Antropova. Sul finale di parziale reazione di orgoglio di Perugia che prova a rientrare ma non è sufficiente. La Savino Del Bene Volley non stacca il piede dall’acceleratore e chiude la partita sul 25-19.

Coach Barbolini post partita: “I punti sono sempre importanti che arrivino con Conegliano o con squadre di più bassa classifica. Non era facile ritrovarsi dopo una sosta così lunga, le ragazze sono state brave e abbastanza attente ad adeguarsi a quello che propone l’avversario. Nel terzo set abbiamo commesso un po’ troppi errori ma ci sta perchè durante la sosta abbiamo lavorato duro anche fisicamente. Adesso abbiamo questo appuntamento in Croazia che non è affatto scontato anche perchè non conosciamo molto delle nostre avversarie ma ci faremo trovare pronte: abbiamo una rosa profonda e sicuramente nelle prossime settimane tutte le ragazze avranno occasione di dare il loro contributo”.

Savino Del Bene Volley – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-13, 25-17, 25-19)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite n.e., Alberti 8, Belien 9, Zhu 13, Gamba (L2) n.e., Pietrini 10, Mingardi n.e., Shcherban n.e., Angeloni n.e., Guidi n.e., Washington n.e., Antropova 15, Castillo (L1), Di Iulio 1. All.: Barbolini.

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Provaroni n.e., Avenia, Polder 4, Gardini 10, Samedy 5, Rumori (L2), Armini (L1), Bartolini n.e., Guerra 6, Galic n.e., Nwakalor 4, Lazic 10. All.: Bertini

Arbitri: Serafin – Piperata

Durata: 1h14

Attacco: 47% – 32%

Ricezione Pos. (Prf.): 28% – 18%

Muri: 4-6

Ace: 4-3

MVP: Pietrini

Spettatori: 800