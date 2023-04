Scandicci – Il Volley Bergamo 1991 rappresentava lo spettro della sconfitta in Coppa Italia, ricordava alla Savino Del Bene Volley l’eliminazione subita ai quarti di finale lo scorso 25 gennaio. Come i Ghostbusters le ragazze di coach Barbolini hanno saputo cancellare il fantasma di quella sconfitta e con autorità si sono prese la vittoria nell’ultima sfida casalinga della stagione regolare.

Davanti ai 1429 spettatori di Palazzo Wanny la Savino Del Bene Volley si è imposta per 3-0, dominando la sfida in lungo e largo. 25-15, 25-14 e 25-15 il risultato dei tre set, rappresentazione numerica della superiorità avuta dalla Savino Del Bene Volley in tutto l’incontro.

In appena un’ora e nove minuti la squadra di Barbolini ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, il ventesimo successo in regular season e incamerato così tre punti che le consentono di confermarsi al secondo posto in classifica. MVP della sfida una eccezionale Yvon Beliën, protagonista di una partita da 15 punti impreziosita da un’ace, ma soprattutto da 10 muri vincenti.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo mercoledì 5 aprile nella gara d’andata della finale di CEV Cup. La formazione di Barbolini sarà ospite delle rumene dell’Alba Blaj.

La cronaca

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Yao Di al palleggio, Mingardi come opposto, Washington e Beliën come centrali, Pietrini e Zhu in banda, con Merlo come libero titolare.

Guidato da coach Stefano Micoli il Volley Bergamo 1991 scende in campo con Gennari al palleggio, Da Silva come opposto, May e Cagnin in banda, Butigan e Stufi come centrali. Cecchetto il libero.

1° Set

Avvio di gara con Beliën protagonista: la centrale olandese mette a referto due muri vincenti e produce i primi due punti della Savino Del Bene Volley (2-1). Bergamo trova il primo vantaggio sul 3-4 sfruttando un errore in attacco da parte di Zhu Ting, ma la squadra orobica non riesce a mantenere la leadership del set e la Savino Del Bene Volley prima pareggia sul 4-4 con Zhu Ting e poi torna al comando segnando quattro punti consecutivi (8-5). Bergamo è obbligata al time out, ma anche dopo la pausa è la Savino Del Bene Volley a condurre le operazioni. Nuovo break della squadra di coach Barbolini e punteggio che arriva sul 13-6, con Beliën che realizza il quinto muro vincente nel set. Sul 14-7 coach Micoli chiama un nuovo time out, ma Bergamo non riesce comunque ad invertire l’inerzia del set. Una incredibile Beliën realizza un nuovo muro vincente e porta la Savino Del Bene Volley sul +9. Il gap tra le due squadre rimane considerevole e il set si chiude con il punteggio di 25-15.

2° Set

L’inizio del secondo set è nel segno dell’equilibrio, ma è ancora la Savino Del Bene Volley ad avere qualcosa in più. Beliën, inarrestabile, segna il suo settimo muro vincente e porta il punteggio sul 6-4 poi, nonostante Bergamo riesca a pareggiare sul 6-6, arriva un nuovo allungo della Savino Del Bene Volley. Due punti consecutivi di Zhu Ting e punteggio sul 9-6, con Bergamo costretta ad un time out. Al ritorno in campo la squadra di Micoli si riporta sul -1, ma la Savino Del Bene Volley allunga ancora fino al 13-8 e ad un nuovo time out bergamasco. Il set scivola via velocemente, con una Savino Del Bene Volley sempre in controllo: Pietrini firma il 20-13 e mette a terra il +7. Il finale di set è una lunga progressione fino al 25-14 realizzato in primo tempo da Beliën.

3° Set

Si apre il sipario sul terzo set ed inizia lo Zhu Ting Show: con la formidabile schiacciatrice cinese che segna tutti e cinque i punti della Savino Del Bene Volley (5-2). Coach Micoli chiama il time out, ma non può fermare Zhu Ting, che continua a segnare. Per la squadra di coach Barbolini i primi dieci punti nel set sono tutti ad opera della cinese. Sul 13-6 Bergamo ricorre al secondo time out della terza frazione, ma Bergamo continua a soffrire. Al rientro in campo Mingardi segna il 14-7, mentre Beliën realizza l’ace del 15-7. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley rimane cospicuo, ma sul 17-12 Barbolini decide di chiamare il primo time out nella gara della sua squadra. Il lungo scambio del 19-13, chiuso con il colpo vincente di Mingardi, sa di chiusura anticipata della sfida, anche e soprattutto perchè è subito seguito dall’ace di Washington. La sfida si chiude poco dopo con il muro vincente di Pietrini (25-15).

Coach Barbolini post partita: “Per il secondo posto dobbiamo ancora giocare una partita importante il prossimo sabato. Guardiamo ad oggi: abbiamo giocato bene ed iniziato la partita nel modo giusto. Eravamo consapevoli che Bergamo è una squadra che può diventare pericolosa se gli viene concesso spazio, lo avevamo visto in Coppa Italia. Molto brave le ragazze ad approcciare la gara e poi a continuare nel modo giusto. Per tutta la partita abbiamo tenuto saldamente in mano l’incontro. Abbiamo sbagliato poco e loro invece hanno sbagliato molto. Bene così, archiviamo questa vittoria e poi domani andiamo in Romania dove affronteremo la gara d’andata della finale di CEV Cup, saranno giorni molto importanti.”

Savino Del Bene Volley – Volley Bergamo 1991 3-0 (25-15, 25-14, 25-15)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite n.e., Alberti n.e., Beliën 15, Zhu 19, Pietrini 4, Merlo (L1), Mingardi 11, Yao, Shcherban n.e., Angeloni n.e., Guidi (L2) n.e., Washington 4, Antropova n.e., Di Iulio n.e.. All.: Barbolini.

Volley Bergamo 1991: Bovo, Butigan 3, Partenio 1, Cecchetto (L1), Da Silva 3, Turlà, May, Frosini 4, Lanier 13, Cagnin 2, Stufi 4, Gennari 1. All.: Micoli.

Arbitri: Braico – Cecconato

Durata: 1 h 9′ (24′, 22′, 23′)

Attacco: 39% – 28%

Ricezione Pos. (Prf.): 54% – 51% (21% – 26%)

Muri: 14-2

Ace: 3-1

MVP: Yvon Beliën

Spettatori: 1429

Foto Credit: Maurizio Anatrini