Novara – Una settimana da ricordare per la Savino Del Bene Volley, che dopo la vittoria della Challenge Cup 2022 di mercoledì 23 marzo, riesce anche nell’impresa di superare la Igor Gorgonzola Novara nel suo fortino, al PalaIgor, imponendosi nettamente per 0-3. Una prestazione più che convincente per la squadra di coach Barbolini, che consente a Scandicci di salire a 54 punti in classifica e soprattutto di blindare la quarta posizione. Adesso la Savino Del Bene può concentrarsi in vista dell’ultima giornata di regular season, che vedrà Scandicci affrontare il derby casalingo contro Il Bisonte Firenze nell’ultimo atto del campionato.

SET 1

Novara schiera Hancock alzatrice, Karakurt opposto, Herbots e Bosetti schiacciatrici, Chirichella e Washington centrali, Fersino libero.

La Savino Del Bene parte con Malinov al palleggio, Antropova opposto, Natalia e Pietrini in banda, Lubian e Alberti centrali, Castillo libero.

Le ostilità si aprono con Bosetti che con la diagonale e l’appoggio di prima intenzione porta avanti Novara (2-0), Chirichella poi porta allunga sul +3 per la Igor (3-0). La Savino Del Bene carbura, Antropova va a segno (3-1), l’attacco out delle padrone di casa vale il -1 (3-2), mentre l’ace dell’opposto di Scandicci il pari (3-3), Scandicci che successivamente passa anche avanti grazie al tocco di seconda di Malinov (5-6), l’attacco vincente di Natalia (5-7) e l’ace di Lubian (5-8). La Savino Del Bene è decisa e concentrata, Alberti mantiene il +3 con il primo tempo (8-11), Karakurt la mette giù per Novara (9-11), Scandicci riesce comunque a rimanere distaccata dalle piemontesi ed anzi ad ampliare il divario con la parallela di Antropova (11-14) ed il muro vincente di Lubian (11-15): timeout per coach Lavarini. Al rientro in campo il servizio di Pietrini è out (12-15), Lubian però affonda ancora (12-16), e la Savino Del Bene costringe ancora una volta allo stop Novara dopo la spike di Natalia (12-18). Dopo la pausa prova a diminuire il gap la squadra di casa, che con la fast di Washington fa -5 (13-18), la free ball finalizzata da Natalia ed il successivo mani out di Antropova permettono però a Scandicci di mantenere inalterate le distanze (15-20). Nel finale di set poi Pietrini centra un altro mani out per le ospiti, Antropova sale in cattedra e prima piazza il punto del 17-22, ed in seguito trova due ace consecutivi che consentono alla Savino Del Bene di trovare il set point (17-24). Lubian decide il parziale infine con il primo tempo del 17-25.

SET 2

Secondo periodo che vede Scandicci partire bene, Natalia supera il muro delle padrone di casa ed Antropova piazza il monster block (0-2), l’attacco out seguente di Washington porta poi le toscane sul +3 (0-3). Le ragazze di coach Barbolini affondano con la diagonale di Natalia (4-7), Novara recupera e con l’ace di Karakurt e l’attacco out di Scandicci riporta in equilibrio il parziale (8-8). La Savino Del Bene riparte, il grande salvataggio di Natalia condito dalla spike di Pietrini riportano avanti di due lunghezze Scandicci (8-10), Scandicci che va anche sul +3 a seguito del servizio out delle padrone di casa (9-12). A questo punto ha un sussulto la Igor, che ricuce il gap dopo il servizio di Pietrini che non passa e quello di Hancock che invece è mortifero (13-13), la Savino Del Bene ingrana ancora una volta però e trova la super spike di Antropova che riporta sul +2 Scandicci (14-16). Novara non molla, Karakurt in particolar modo, e l’opposto delle piemontesi col pallonetto e la botta di prima intenzione dopo la ricezione di Antropova pareggia ancora i conti (16-16): timeout per coach Barbolini. Si torna sul taraflex e le padrone di casa sbagliano al servizio ed in fase offensiva, con la parallela di Karakurt che finisce fuori (16-18): stop chiamato dalla Igor. Si torna a giocare e Daalderop pareggia con la spike (18-18), Scandicci non ci sta e prova ancora a fuggire dopo l’attacco out di Novara ed il grande muro di Malinov (19-22): altro stop chiamato da coach Lavarini. La pausa inizialmente è fruttuosa per la Igor, che si porta infatti sul -1 dopo le iniziative vincenti di Karakurt e Bosetti (21-22): pausa chiamata anche da coach Barbolini. Anche in questo caso il timeout produce i suoi frutti, Pietrini la mette giù e Lubian piazza il monster block del set point (21-24). A questo punto Novara spaventa le ospiti con la solita Karakurt (23-24), Scandicci chiude però i conti dopo il servizio out della Igor (23-25).

SET 3

Terzo set che si apre con l’equilibrio che regna sino al 7-7, quando il servizio a rete della Igor Gorgonzola, l’ace di Antropova e la schiacciata di Pietrini inducono coach Lavarini al primo timeout del parziale (7-10). Al rientro in campo Chirichella accorcia le distanze per Novara (8-10), le piemontesi sono però imprecise nell’attacco successivo (8-11), anche se Natalia spara fuori a sua volta la spike (9-11). La Igor riesce momentaneamente a rimontare, l’attacco out di Antropova vale il -1 per le padrone di casa (11-12), padrone di casa che pareggiano dopo il muro vincente di Washington (12-12), la quale successivamente porta anche avanti Novara con un altro monster block (13-12). La Savino Del Bene si riorganizza, Natalia inchioda e Pietrini la mette giù (14-16), l’attacco impreciso della Igor poi vale il +3 per le ospiti (14-17). Scandicci allunga ancora dopo il pallonetto di Antropova e la schiacciata di prima intenzione di Pietrini (16-20), Novara prova a recuperare dopo due errori della Savino Del Bene (18-20): timeout per coach Barbolini. Dopo la pausa Chrichella porta a -1 le padrone di casa (19-20), Pietrini riallunga sul +2 (19-21), con Scandicci che riesce a mantenere invariato il vantaggio grazie alla spike di Natalia (21-23): timeout per coach Lavarini. Dopo lo stop Scandicci sente odore di impresa, l’attacco di Novara finisce fuori e le ragazze di coach Barbolini trovano il match point, match point che alla fine si concretizza dopo il mani out di Natalia (22-25). Gioco, partita, incontro: la Savino Del Bene esce corsara dal PalaIgor e vince nettamente contro le piemontesi anche nel secondo scontro stagionale.

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene 0-3 (17-25, 23-25, 22-25)

Igor Gorgonzola Novara: Imperiali (L2) n.e., Herbots 3, Battistoni n.e., Fersino (L1), Bosetti 4, Chirichella 6, Hancock 1, Bonifacio n.e., Washington 9, Costantini n.e., D’odorico, Daalderop 5, Karakurt 13. All.: Lavarini.

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni n.e., Alberti 4, Ana Beatriz n.e., Malinov 2, Napodano (L2) n.e., Pietrini 10, Merlo, Lubian 9, Natalia 11, Lippmann n.e., Antropova 14, Camera n.e., Sorokaite n.e., Castillo (L1). All.: Barbolini.

Arbitri: Braico – Venturi

Durata: 1h 32′ (25′, 33′, 27′)

Attacco: 36% – 40%

Ricezione Pos. (Prf.): 56% – 58% (20% – 36%)

Muri: 2-7

Ace: 2-5

MVP: Malinov