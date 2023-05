Scandicci – Ottenuta la qualificazione alla prossima CEV Champions League, grazie all’eliminazione dai play off di Novara, la Savino Del Bene Volley non riesce a “raddoppiare” la sua festa.

La squadra di coach Barbolini infatti, dopo aver vinto Gara-1 di Semifinale, non è riuscita a replicare il successo 3-1 ottenuto domenica contro il Vero Volley Milano. In una Gara-2 che, se vinta, le avrebbe consegnato l’approdo in finale, la Savino Del Bene Volley si è infatti dovuta arrendere, uscendo sconfitta dalla trasferta dell’Arena di Monza. Il Vero Volley Milano ha così pareggiato i conti, imponendosi 3-1 nel secondo episodio della serie di Semifinale.

Vinto il primo set per 25-22, Milano è stata raggiunta sull’1-1 al termine della seconda frazione, conquistata dalla Savino Del Bene Volley per 23-25.

Una volta riequilibrata la gara la squadra di Barbolini si è ritrovata ad inseguire nel terzo set: Milano infatti si è presentata avanti di cinque lunghezze sul 21-16 e nonostante il tentativo di rimonta di una Savino Del Bene Volley in grado di acciuffare il pareggio sul 22-22, la formazione lombarda è riuscita a prendersi il set per 25-22.

Nella quarta frazione di gara la Savino Del Bene Volley è riuscita a portarsi in vantaggio di sei lunghezze (5-11), ma il Vero Volley ha raggiunto il pari sul 16-16 e poi conquistato la vittoria per 25-21.

La Savino Del Bene Volley, che non perdeva una partita dal 22 marzo, vede ora allungarsi la sua serie di Semifinale. La squadra di coach Barbolini avrà comunque un’ultima occasione di centrare la storica qualificazione alla Finale Scudetto: mercoledì 3 maggio infatti la Savino Del Bene Volley ospiterà il Vero Volley Milano per la decisiva Gara-3. La sfida in programma a Palazzo Wanny prenderà il via alle 20.30.

La cronaca

Coach Gaspari risponde con Orro da alzatrice, Thompson da opposto, Larson e Sylla in banda, con Stevanovic e Folie come centrali e Parrocchiale come libero.

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Beliën e Washington come centrali, Zhu e Pietrini in banda, con Merlo come libero titolare.

1° Set

La gara si apre con un parziale di 5-1 in favore del Vero Volley Milano. Proprio il punto del 5-1, segnato a muro da Sylla, obbliga coach Barbolini al primo time out dell’incontro. Dopo la prima pausa del match, la Savino Del Bene Volley cerca la rimonta ed arriva sul 6-4 in seguito da un errore in fast di Stevanovic. Il Vero Volley Milano non si lascia raggiungere e anzi torna ad allungare fino al 10-5 messo a segno da Larson con un muro su Washington. La Savino Del Bene Volley cerca di non farsi staccare e si riavvicina fino al -3 prodotto a muro da Beliën (13-10). Sul 16-13 coach Barbolini prova il cambio di diagonale ed inserisce Yao Di e Mingardi, ma il Vero Volley Milano rimane in controllo del set ed allunga fino al punto del 18-13 segnato da Thompson. La Savino Del Bene Volley, sotto di cinque punti, chiama un nuovo time out. Dopo il break la Savino Del Bene Volley produce un parziale di 1-3 e si porta addirittura sul -2, costringendo coach Gaspari al primo time out della sua gara. Milano risponde al momento di difficoltà con un nuovo allungo e torna sul +5 con l’ace di Thompson (23-18). Un muro di Stevanovic vale per il 24-20, ma la prima frazione viene allungata dalla Savino Del Bene Volley con un muro di Washington ed un ace di Antropova (24-22). Coach Gaspari decide di ricorrere ad un time out e dopo la pausa la sua formazione chiude il set con il punto decisivo di Larson (25-22).

2° Set

La Savino Del Bene Volley parte meglio nel secondo set e la squadra di Barbolini si porta infatti avanti 2-4 con due punti consecutivi di Antropova. Milano ritrova il -1 grazie ad un errore al servizio di Washington (5-6), ma la squadra di Barbolini allunga nuovamente e arriva sul +4 con un attacco vincente di Antropova (6-10). Coach Gaspari si gioca il primo time out del set, ma al rientro in campo la Savino Del Bene Volley trova il +5 con un muro di Antropova e il +6 con l’ace di Pietrini (6-12). Sul 6-13 coach Gaspari ferma nuovamente il set con il suo secondo time out. La Savino Del Bene Volley sembra avere il vento in poppa, ma deve fare i conti con un infortunio per Antropova, che ricade male dopo un salto e si infortuna alla caviglia sinistra. La squadra di Barbolini non molla e trova il +8 con un muro vincente di Di Iulio (8-16). Un muro di Pietrini porta invece il punteggio sul 9-18, ma il Vero Volley non è domato e rientra fino al -6 con un ace di Begic seguito da un muro di Larson (12-18). Barbolini ricorre ad un time out, ma la rimonta di Milano non si arresta e la squadra di Gaspari arriva sul 15-19 con un mani out di Stevanovic. La Savino Del Bene Volley ritrova Antropova che, dopo l’intervento della panchina, può tornare in campo, ma Milano continua la sua rimonta fino al 17-20 e coach Barbolini deve ricorrere ad un nuovo “tempo”. L’inerzia del set è cambiata e Milano trova il pari con Folie e il vantaggio con un mani out di Larson (21-20). Antropova pareggia i conti con l’attacco del 21-21 e la Savino Del Bene Volley trova poi la forza per prendersi il set: Zhu Ting segna due punti consecutivi e porta la sua squadra in vantaggio sul 22-23. A consegnare il set alla Savino Del Bene Volley è Antropova, che segna il 22-24 e poi il 23-25.

3° Set

Inizio di terzo set contraddistinto da un continuo punto a punto. In campo dal primo pallone c’è Yao Di per Di Iulio, con coach Barbolini che opta per un cambio in regia. Il primo +2 è per la Savino Del Bene Volley, che va avanti sul 4-6 sfruttando un attacco fuori di Larson. Il pareggio di Milano arriva con il punto del 9-9, mentre il primo vantaggio della formazione lombarda arriva con il 12-11 segnato da Stysiak. Il Vero Volley Milano si porta avanti di due lunghezze con Stysiak e Folie a scrivere 15-13, Barbolini non esita e chiama subito un time out. Il vantaggio del Vero Volley Milano diventa di quattro punti con il muro di Folie su Alberti (18-14) e coach Barbolini prova a cambiare le carte in tavola inserendo nuovamente Beliën e Di Iulio. Il +5 messo a segno da Sylla con un mani out (21-16) porta Barbolini ad un nuovo time out, mentre un errore al servizio di Thompson ed un muro vincente di Washington (22-18) portano coach Gaspari a spendere un “tempo”. Con grande carattere e due punti consecutivi di Zhu Ting, la Savino Del Bene Volley accorcia fino al 22-20, mentre Di Iulio, dopo una brutta ricezione di Begic, schiaccia per il 22-21. Tre punti consecutivi per la Savino Del Bene Volley e secondo time out di Gaspari che diventa obbligatorio. La rimonta della formazione di Barbolini si arresta dopo il break e Jordan Larson chiude il set in favore del Vero Volley Milano (25-22).

4° Set

Partenza lanciata della Savino Del Bene Volley: Zhu Ting colpisce due volte di fila in apertura di set (1-3) e Pietrini affonda il colpo del 2-6. Gaspari ferma il set con un time out, ma la formazione di Barbolini risponde portandosi sul +5 con un ace di Di Iulio (4-9). Milano rosicchia qualche punticino e sul 9-12 firmato da Thompson è Barbolini a spendere il primo time out della quarta frazione. Dopo la pausa Milano accorcia ancora: Thompson segna il -3, mentre Washington non trova le mani del muro e spedisce fuori per il 12-14. La Savino Del Bene Volley viene raggiunta sul 14-14 e coach Barbolini effettua il doppio cambio inserendo Mingardi e Yao Di. La sfida è punto a punto, ma Milano riesce a trovare un prezioso +2 con il 19-17 di Begic. Barbolini ricorre ad un time out, ma le padrone di casa allargano il gap fino al 21-17 messo a terra da Thompson. La Savino Del Bene Volley recupera fino al 22-20 di Washington e Gaspari chiama il suo ultimo time out. Il set e la gara si chiudono comunque in favore del Vero Volley Milano, che chiude la partita con il punto del 25-21 di Thompson.

Coach Barbolini post partita: “C’è un po’ di rimpianto perchè non abbiamo giocato al meglio, ma dobbiamo rendere merito a loro ed essere consapevoli dei limiti che abbiamo. Alle volte pensiamo di non avere limiti, ma invece continuiamo ad averne, anche se come tutte le squadre cerchiamo di nasconderli. Il problema adesso, limiti o meno, è che mercoledì dobbiamo vincere. Dobbiamo fare le cose meglio, avere maggiore pazienza e sfruttare i momenti buoni. Tante cose non ce le possiamo inventare, sono convinto che a fare la differenza saranno le capacità dei singoli, oltre ad alcuni aspetti tattici che possiamo gestire meglio.”

Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley 3-1 (25-22, 23-25, 25-22, 25-21)

Vero Volley Milano: Stysiak 11, Averie n.e., Folie 11, Orro 4, Parrocchiale (L1), Begic 3, Thompson 18, Rettke n.e., Stevanovic 7, Negretti (L2) n.e., Sylla 11, Davyskiba n.e., Larson 13, Candi. All.: Gaspari.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite, Alberti, Beliën 3, Zhu Ting 17, Pietrini 13, Merlo (L1), Mingardi 2, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni (L2) n.e., Washington 5, Antropova 26, Castillo, Di Iulio 3. All.: Barbolini.

Arbitri: Lot – Canessa – Pernpruner

Durata: 2h 15′ (30′, 32′, 29′, 32′)

Attacco: 43% – 38%

Ricezione Pos. (Prf.): 56% – 54% (38% – 33%)

Muri: 17-9

Ace: 3-4

MVP: Larson

Spettatori: 3983

Foto Credit: Maurizio Anatrini