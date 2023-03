Scandicci – Con il serbatoio delle energie quasi in riserva la Savino Del Bene Volley riesce comunque ad aggiudicarsi la “maratona di Cuneo” ed a tornare al successo. Reduce dalle sfide con Conegliano e THY istanbul, la formazione di Barbolini, alla decima partita in trentacinque giorni, si è infatti imposta per 2-3 dopo due ore e quindici minuti di gioco.

Al termine di una partita difficile e combattuta la squadra di Barbolini ha vinto al tie break, battendo a domicilio la formazione piemontese e ritrovando così un successo che mancava da due partite.

Passata al comando della gara dopo essersi aggiudicata il primo set per 19-25, la Savino Del Bene Volley è stata raggiunta sul pareggio al termine del secondo set, vinto 25-22 da una Cuneo.

Grazie ad un decisivo allungo prodotto a metà set la Savino Del Bene Volley ha poi conquistato il terzo set, vinto per 17-25.

Nel quarto set la squadra di Barbolini ha dato l’impressione di essere in grado di chiudere la sfida in proprio favore, portandosi avanti di cinque lunghezze sul 6-11. Cuneo non si è però arresa ed ha rimontato fino ad imporsi per 25-23.

La sfida si è conclusa così al tie break, con la Savino Del Bene Volley che, avanti per 7-8 al cambio campo, ha conquistato il quinto set per 13-15 e di conseguenza la sua diciannovesima vittoria in campionato.

MVP della sfida Brenda Castillo, che ha chiuso con il 48% di ricezione positiva e con il 39% di ricezione perfetta.

Vittoria da due punti per la Savino Del Bene Volley, che sale a quota 58 punti in classifica e si conferma al secondo posto.

Dopo un lungo tour de force la squadra di Barbolini potrà ora riposare e prepararsi per il prossimo turno di campionato, la sfida contro il Volley Bergamo 1991 in programma a Palazzo Wanny per domenica 2 aprile.

La cronaca

Coach Bellano punta sulla formazione composta da Signorile al palleggio, Gicquel come opposto, Kuznetsova e Szakmary in banda, Cecconello e Hall come centrali. Caravello il libero. Le ragazze di coach Barbolini scendono in campo con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Washington e Alberti come centrali, Pietrini e Zhu in banda, con Castillo nel ruolo di libero.

1° Set

Partenza ottima della Savino Del Bene Volley che si porta avanti di due punti con Alberti e Washington. La formazione di Barbolini trova il +3 grazie ad un errore in attacco da parte di Szakmary, mentre il +5 è firmato da Pietrini con un muro vincente. 3-8 e time out per Cuneo, ma al ritorno in campo è Antropova a segnare ancora per la Savino Del Bene Volley (3-9). Cuneo non demorde e con un break di quattro punti si porta sul -2, obbligando Barbolini al time out. Dopo la pausa la Savino Del Bene Volley produce un parziale di di 1-4 e si riporta al comando di cinque lunghezze (8-13). Cuneo ricuce grazie a tre punti consecutivi: due di Kuznetsova ed uno di Szakmary (13-15). La formazione di Bellano non riesce però ad avvicinarsi ulteriormente ed anzi Washington in fast firma il 13-17 che porta al secondo time out di Cuneo. Ancora una volta Cuneo si affida a Kuznetsova e Szakmary per ritornare sul -2, mentre il nuovo allungo della Savino Del Bene Volley arriva con Sorokaite e Alberti (15-20). Il +5 della squadra di Barbolini è confermato a muro da Sorokaite (17-22) e il set si chiude con la Savino Del Bene Volley che trova anche il +6: Washington mura per il 19-25 e chiude la prima frazione di gara.

2° Set

Molto più equilibrato l’andamento del secondo set. Le due squadre arrivano a braccetto sul 3-3, poi sono nuovamente in parità sul 6-6. La Savino Del Bene Volley si porta sul +2 con Antropova e Alberti, autrice dell’ace dell’8-10. Le due lunghezze di vantaggio non durano e Cuneo arriva al pareggio con il 12-12 firmato da Kuznetsova. La formazione piemontese pareggia ed effettua il sorpasso portandosi avanti con il muro del 15-13. Barbolini decide di spendere un time out, ma dopo il “tempo” arriva un muro di Cecconello per il 16-13. Grazie ad un errore al servizio di Kuznetsova ed uno in attacco out da parte di Hall la Savino Del Bene Volley arriva fino al -1. Con il risultato sul 20-19 coach Bellano chiama il time out e la sua squadra ritrova il +2 con il 22-20 firmato da Szakmary. La Savino Del Bene Volley acciuffa comunque il pari con Mingardi e Antropova 22-22. Un nuovo allungo di Cuneo (24-22) rende però necessario un time out in casa Savino Del Bene Volley. Il set si decide dopo la pausa: Antropova spedisce il suo attacco sulla rete e Cuneo si impone 25-22.

3° Set

La Savino Del Bene Volley domina l’avvio di terzo set e con i punti di Antropova, Washington e Zhu Ting vola sull’1-4. Cuneo cerca di recuperare con Szakmary (4-6), ma due ace consecutivi di Di Iulio spingono la Savino Del Bene Volley sul +5 (5-10). Bellano chiama il time out ma il turno di servizio di Di Iulio continua fino al 5-12. Cuneo accorcia grazie ad un attacco vincente di Diop e ad un fallo di doppia fischiato a Castillo, la squadra piemontese continua però a soffrire in ricezione e sul 7-14 Bellano chiama il secondo time out del set. Si apre una fase contraddistinta da quattro errori al servizio: due di Cuneo e due della Savino Del Bene Volley (10-17). Le padrone di casa riescono ad accorciare fino al 13-18 e Barbolini ferma la rimonta avversaria con un time out. Il vantaggio della Savino Del Bene Volley è cospicuo e la formazione di Barbolini chiude il set con il muro di Zhu Ting (17-25).

4° Set

Nessuna delle due formazioni riesce a produrre un break e il quarto set si apre con un’autentica sfida punto a punto. Il primo allungo della frazione è firmato Savino Del Bene Volley: Di Iulio segna il terzo ace della sua gara, mentre Alberti a muro stampa il 6-8. Time out ma Di Iulio non si ferma e anzi si traveste da Arina Fedorovtseva per firmare tre ace consecutivi (6-11). La reazione di Cuneo porta il risultato fino all’11-14 e la Savino Del Bene deve così spendere il primo time out del set. Dopo la pausa Cuneo segna quattro punti consecutivi e si porta sul pareggio (15-15), mentre un errore di Mingardi porta al vantaggio la squadra piemontese (16-15). La Savino Del Bene Volley torna in vantaggio con Pietrini a firmare due punti consecutivi (16-17), ma il set rimane combattuto e anzi Cuneo passa in vantaggio con Diop, che spedisce il pallone nella “buca delle lettere” (20-19). Cuneo allunga fino al 24-21, ma la Savino Del Bene Volley ritorna sul -1 con i punti di Zhu Ting e Pietrini. Sul 24-23 Bellano chiama così il time out ed arresta la rimonta della Savino Del Bene Volley, con la sua formazione che al ritorno in campo segna il 25-23 e spinge la gara al tie break.

5° Set

Nel segno dell’equilibrio anche il tie break. Le due squadre si trovano in parità per ben sei volte nei primi dodici scambi. C’è spazio per Yao Di e Mingardi, in campo al posto di Antropova e Di Iulio. Al cambio campo arriva avanti la Savino Del Bene Volley (7-8) e proprio la formazione di Barbolini allunga a cavallo tra le due metà dell’ultimo set: Alberti mura per il 7-9, mentre Diop spedisce fuori un attacco (7-10). Cuneo spende un time out e accorcia con l’8-10 di Cecconello. La squadra di Bellano non si arrende e raggiunge l’11-12, con Barbolini che si gioca il time out. Poco dopo, con il risultato sull’11-14, è Bellano a chiamare “tempo”. Un attacco in fast di Hall porta Cuneo sul -2, poi nel finale il caos prende il sopravvento. Prima un videocheck annulla una presunta invasione della Savino Del Bene Volley, poi viene erroneamente segnalato un punteggio di 14-14. Corretto il punteggio la squadra di Barbolini si aggiudica il set e la vittoria dell’incontro grazie al 13-15 messo a terra da Zhu Ting.

Coach Barbolini post partita: “Blindare il secondo posto? Non deve essere un incubo per noi, dobbiamo giocare bene al di là del discorso del secondo posto, che è relativamente importante, anche se ovviamente sarebbe una bella soddisfazione. Ci stiamo scontrando con situazioni non facili, a forza di non allenarsi e di non riposare stiamo pagando un po’, anche se probabilmente on deve essere una scusante. Brave le ragazze nel quinto set, brave a fare lo strappo in un momento importante e brave anche nel rimanere calme nel finale di set. Abbiamo portato a casa due punti che ci fanno salire in classifica. Oggi abbiamo giocato con una squadra che ha giocato molto bene in attacco, fortunatamente siamo riusciti a metterla molto in difficoltà in battuta, penso che la differenza l’abbiamo fatta grazie ai punti diretti fatti al servizio, non certo in altri fondamentali in cui stasera abbiamo fatto molta fatica, allo stesso tempo però l’obiettivo di questi tre giorni di pallavolo era arrivare in finale di CEV Cup e vincere a Cuneo: lo abbiamo ottenuto.”

Savino Del Bene Volley – Cuneo Granda S.Bernardo 2-3 (19-25, 25-22, 17-25, 25-23, 13-15)

Cuneo Granda S.Bernardo: Kuznetsova 16, Drews 5, Lankhorst n.e., Cecconello 9, Caravello (L1), Szakmary 14, Giquel, Magazza n.e., Signorile 3, Hall 10, Caruso n.e., Diop 22, Gay (L2). All.: Bellano.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 5, Alberti 11, Belien n.e., Zhu 16, Pietrini 10, Merlo, Mingardi 4, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni (L2), Washington 9, Antropova 20, Castillo (L1), Di Iulio 6. All.: Barbolini.

Arbitri: Spinnicchia – Cavicchi

Durata: 2 h 15′ (28′, 28′, 23′, 28′, 28′)

Attacco: 45% – 44%

Ricezione Pos. (Prf.): 48% – 34% (23% – 19%)

Muri: 7-13

Ace: 4-8

MVP: Castillo

Spettatori: 1675

FOTO CREDIT: Maurzio Anatrini