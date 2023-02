Milano – La Savino Del Bene Volley centra la vittoria nella ventesima giornata contro la fortissima Vero Volley Milano, terza forza della Serie A1 che minacciava proprio il secondo posto della formazione di Barbolini. L’assalto del Vero Volley Milano è stato respinto, con la Savino Del Bene Volley che ha saputo imporsi al tie break, al termine di una sfida combattutissima, durata ben due ore e ventinove minuti.

Vittoria importante per più ragioni, in particolare per la classifica, dove ora la Savino Del Bene Volley ha un vantaggio di quattro lunghezze su Milano. A rendere speciale la vittoria c’è poi la capacità di vincere in trasferta, in casa di una delle migliori squadre della Serie A1.

Il rumoroso e numeroso pubblico dell’Arena di Monza ha infatti spinto il Vero Volley per tutta la gara, facendo il tifo fino all’ultima palla. La squadra di Barbolini però non ha mai perso la concentrazione ed ha lottato in tutti i set.

Vinto 22-25 la prima frazione, la Savino Del Bene Volley è stata raggiunta sull’1-1 dal Vero Volley, in grado di conquistare il secondo set ai vantaggi (28-26).

Dopo aver perso l’infinita seconda frazione di gioco, la Savino Del Bene Volley non si è scomposta ed è tornata al comando dell’incontro conquistando il terzo set per 22-25.

Milano ha comunque pareggiato l’incontro facendo suo il quarto set per 25-21, ma nell’ultimo e decisivo set è stata la Savino Del Bene Volley ad andare in fuga ed ha conquistare il successo.

Una vittoria per la squadra di coach Barbolini, che ha conquistato il primo tie break del suo campionato.

Sedicesima imposizione in campionato, settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa per le nostre ragazze. Ventitreesima vittoria stagionale della Savino Del Bene Volley, che si proietta adesso alla sfida con lo Sport Club Potsdam, valida come gara di ritorno dei quarti di CEV Cup, in programma per il 1° marzo a Palazzo Wanny.

La cronaca

Coach Gaspari risponde con Orro da alzatrice, Thompson da opposto, Larson e Sylla in banda, con Stevanovic e Folie come centrali e Parrocchiale come libero.

Massimo Barbolini schiera la sua squadra con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Beliën e Washington come centrali, Zhu e Pietrini in banda, con Merlo come libero titolare.

1° Set

L’Arena di Monza è una bolgia e il pubblico di casa spinge la propria squadra, la Savino Del Bene Volley è però determinata e in avvio di set prima si porta avanti sullo 0-2 e poi, una volta raggiunta sul 2-2, sprinta ancora fino al +3 (2-5 realizzato con un gran colpo da Zhu Ting). Un mani out di Antropova vale per il +4, mentre un ace di Washington porta la squadra di Barbolini avanti di cinque lunghezze (4-9). Gaspari ricorre ad un time out, ma il vantaggio della Savino Del Bene Volley rimane importante anche dopo la pausa e Antropova in pallonetto segna il 7-12. Milano rimonta e con tre punti consecutivi si porta sul 10-12. Barbolini chiama il suo primo time out per bloccare la rimonta avversaria e la sua squadra, dopo la pausa, torna sul +4 con un mani out di Antropova ed una schiacciata di prima intenzione di Di Iulio, brava a capitalizzare un errore in ricezione da parte di Milano. Antropova scardina il muro avversario e segna l’11-16 obbligando Gaspari a spendere il suo secondo time out. La Savino Del Bene Volley trova il +6 con un muro di Antropova su Larson (14-20), ma Milano riesce a recuperare fino al 21-24, costringendo Barbolini ad un nuovo “tempo”. Milano si avvicina fino al 22-24, ma la Savino Del Bene Volley riesce a conquistare la prima frazione con il mani out prodotto dalla neo entrata Mingardi (22-25).

2° Set

Nel secondo set Milano trova il primo allungo della gara e con tre punti consecutivi passa dal 4-5 al 7-5. La Savino Del Bene Volley non si scompone e recupera prontamente il gap con due punti consecutivi di Antropova. La stessa Antropova, con un muro, porta avanti le sue compagne di squadra (8-9), mentre è Beliën a segnare il 9-11 che costringe coach Gaspari al primo time out nel set. Antropova e Beliën sono protagoniste anche dopo la pausa e con il loro attacchi portano il punteggio sul 9-14. Thompson non ci sta, si carica Milano sulle spalle e porta la sua squadra fino al -2, con Barbolini che non può che ricorrere ad un time out. Il Vero Volley si avvicina fino al -1, con il 15-16 firmato da Davyskiba, ma la Savino Del Bene torna sul +3 con Zhu e Antropova (15-18). Milano non molla, torna sul -1 e infine acciuffa il pari con il 19-19 realizzato da Thompson. Il sorpasso della formazione lombarda (20-19) arriva grazie ad un muro di Folie, subito seguito da un time out di Barbolini. Un errore in attacco di Davyskiba ed un pallonetto di Pietrini portano nuovamente avanti la Savino Del Bene Volley (20-21), così tocca a Milano chiamare un nuovo time out. Il finale di frazione è combattuto punto a punto: il Vero Volley fallisce tre set point, ma alla fine si impone per 28-26.

3° Set

In apertura di terzo set c’è spazio per Sorokaite, in campo al posto di Pietrini. La Savino Del Bene Volley piazza subito un parziale in proprio favore e si porta al comando sull’1-5 sfruttando gli attacchi di Zhu e gli ace di Beliën e Antropova. La Milano di Gaspari però rimonta e si porta fino al -1 con il 6-7 realizzato direttamente al servizio da Sylla. Un nuovo allungo della Savino Del Bene Volley arriva subito a seguire: Beliën segna in attacco e a muro, mentre Di Iulio confeziona un ace. Sul 6-10 coach Gaspari ricorre al primo “tempo” del terzo set, ma il gap in favore della Savino Del Bene Volley si allarga fino all’8-13. Milano non è certo battuta e anzi rosicchia lo svantaggio fino al 14-16 messo a terra da Retke in fast. Barbolini ferma tutto con un time out, l’avanzata di Milano però non si arresta e le ragazze di coach Gaspari trovano il sorpasso sul 17-16 grazie a tre punti consecutivi di Sylla. Barbolini fa ricorso ad un nuovo time out e la sua squadra ritrova prontamente il vantaggio: Washington segna il 17-17 e Pietrini confeziona il 17-18 su di un’alzata di Beliën. Ancora una volta il finale di set è emozionante e contraddistinto da scambi spettacolari. La Savino Del Bene Volley con Zhu e Pietrini si porta sul 22-24, poi un errore di Sylla fissa il 22-25 di fine terzo set.

4° Set

La quarta frazione sa di resa dei conti. Entrambe le squadre mettono in campo tutte le loro forze e nonostante un iniziale +2 per la Savino Del Bene Volley (2-4), la sfida rimane molto equilibrata. Milano prova una fuga balzando al comando sul 12-10, ma in un attimo la formazione di Barbolini pareggia il risultato. La situazione di parità è destinata a non durare: Milano trova immediatamente il +3 con il 15-12 messo a terra da Thompson. Barbolini spende un time out, ma la rimonta è complicatissima e anzi Milano si porta sul 17-13. Nonostante il -4 la Savino Del Bene Volley continua a crederci: Beliën passa al centro per il 17-14, Pietrini realizza l’ace del 17-15, mentre Zhu mette a terra il 17-16. Stavolta tocca a Gaspari impedire la rimonta della Savino Del Bene Volley ed il tecnico di Milano si gioca un provvidenziale time out, seguito dall’allungo di Thompson e compagne (21-17). Barbolini ferma la gara e subito dopo Zhu piazza il punto del 21-18, mentre Pietrini segna il 22-20. Milano riesce comunque a prendersi il set con il punto del 25-21 realizzato da Folie.

5° Set

Il tie break si apre con Antropova e Washington presenti a muro (1-3), Milano però recupera con Thompson e con una Orro brava a segnare il punto del 3-3. Raggiunta sul pareggio la Savino Del Bene Volley riesce a costruire un nuovo +3 e sul 3-6 realizzato da Washington coach Gaspari chiama “tempo”. Thompson sbaglia in attacco ed il vantaggio della formazione di Barbolini tocca anche il +4, lo stesso gap con cui si va al cambio campo (4-8). Con un muro di Di Iulio il vantaggio della Savino Del Bene Volley diventa di cinque punti, mentre Begic fallisce un attacco e il Vero Volley Milano scivola sul -6. Gaspari chiama il suo ultimo time out, ma al rientro in campo Pietrini, aiutata dal nastro, realizza un ace (6-13). A chiudere la sfida in favore della Savino Del Bene Volley è Beliën che prima realizza il 6-14 e poi firma il 7-15 con cui si chiude il tie break e la gara.

Coach Barbolini post partita: “Vittoria importante per tanti motivi. Abbiamo combattuto in tutti e cinque i set, giocando punto a punto. Le ragazze sono state “bravissime” a scappare nel tie break. Alla vigilia della partita ci eravamo detti che per vincere queste gare occorreva osare un po’ di più e lo abbiamo fatto servendo bene. In generale molto brave le ragazze perchè con questa vittoria prosegue una striscia positiva ed il successo ci permette di prendere del vantaggio importante su una rivale diretta. Domani ci riposeremo e poi prepareremo la gara di ritorno dei quarti di finale di CEV Cup. Sarà una sfida complicata e la vittoria 3-0 ottenuta nella trasferta in Germania non ci deve illudere. Stasera però festeggiamo e pensiamo a quanto di buono abbiamo fatto oggi.”

Vero Volley Milano – Savino Del Bene Volley 2-3 (22-25, 28-26, 22-25, 7-15)

Vero Volley Milano: Stysiak 1, Folie 13, Orro 3, Parrocchiale (L1), Begic 1, Thompson 28, Retke 1, Stevanovic 10, Negretti (L2), Sylla 13, Davyskiba 10, Larson 3, Mancastroppa n.e., Candi. All.: Gaspari.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite, Alberti n.e., Beliën 12, Zhu 19, Pietrini 13, Merlo (L1), Mingardi 2, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni (L2) n.e., Washington 8, Antropova 25, Castillo, Di Iulio 3. All.: Barbolini.

Arbitri: Brancati – Vagni

Durata: 2 h 29′ (29′, 35′, 29′, 27′, 15′)

Attacco: 46% – 42%

Ricezione Pos. (Prf.): 56% – 60% (37% – 43%)

Muri: 12-8

Ace: 1-6

MVP: Di Iulio

Spettatori: 4027

FOTO CREDIT: Maurizio Anatrini