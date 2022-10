Firenze – Nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale. è andata in scena una mattinata speciale per la Savino Del Bene Volley, che ha presentato alla stampa la sua nuova atleta Zhu Ting e la sua prossima stagione sportiva.

Protagonista assoluta della mattina è stata ovviamente Zhu Ting, ventisettenne campionessa cinese, considerata tra le migliori giocatrici al mondo, che ha richiamato l’attenzione della stampa nazionale ed internazionale, con tante testate cinesi intervenute per seguire da vicino l’inizio dell’avventura italiana di Zhu Ting.

Alla conferenza è intervenuta la nostra Consigliera Sandra Leoncini, il coach Massimo Barbolini e ovviamente Zhu Ting. A prendere parte alla conferenza però anche le istituzioni con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha dichiarato: “Accogliere eccellenze dello sport mondiale qual è la pallavolista Zhu Ting, nuovo punto di forza della Savino Del Bene Volley Scandicci, è un onore per la Toscana, che in quanto a campioni dello sport, di tutti gli sport, non è seconda a nessuno”.

Ad esprimere soddisfazione per lo sbarco in Italia di una campionessa come Zhu Ting è stato anche il console generale Wang Wengang, che ha sottolineato come la presenza di un’atleta di questo spessore possa rinforzare anche i rapporti tra Italia e Cina.

Barbolini, alla viglia del campionato di Serie A1, al via il prossimo 23 ottobre, ha fatto un punto sulla stagione e sull’arrivo di Zhu: “Quella che sta per iniziare è sicuramente una stagione molto importante, come del resto lo sono tutte quelle del campionato italiano, che è sicuramente il più bello e difficile al mondo. Si tratta di un’annata importante perché la Savino Del Bene Volley ha obiettivi di grande valore. Quest’anno abbiamo un roster di grandissimo livello, a cui è stata aggiunta una delle giocatrici migliori al mondo, Zhu Ting. C’è grande attesa, abbiamo voglia di iniziare e non vediamo l’ora di affrontare una stagione lunga e intensa. C’è grande curiosità per capire cosa saremo in grado di fare”

A chiudere l’appuntamento è stata proprio l’attesissima Zhu Ting, la nuova giocatrice della Savino Del Bene Volley Scandicci ha dichiarato: “Sono qui in Italia per confermarmi. Ho scelto di cambiare squadra per crescere. Sono qui per fare del mio meglio anche se la pallavolo non è uno sport individuale ma di squadra”