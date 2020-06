Firenze – Si chiude con il botto il mercato de Il Bisonte Firenze: la classica ciliegina sulla torta, che completa il roster a disposizione di Marco Mencarelli, è la schiacciatrice classe 1996 Anastasia Guerra, reduce da un’ottima stagione a Chieri e ormai da cinque anni nel giro della nazionale maggiore azzurra.

La ventitreenne veneta, che ha firmato un contratto biennale e che vestirà la maglia numero 12, è una predestinata: campionessa italiana Under 16 a quindici anni col Bassano e MVP degli Europei Under 18 a neanche diciassette, Guerra ha bruciato le tappe anche grazie a coach Mencarelli, che l’ha allenata nel Club Italia nella A2 2014/15 permettendole poi di spiccare il volo fra nazionale maggiore, serie A1 e coppe europee, giocate con le maglie di Casalmaggiore e Mulhouse.

Adesso la ritrova con tanta esperienza in più, ma con le stesse innate doti tecniche che le permetteranno di giocarsi il posto in squadra con Celine Van Gestel e Mikaela Foecke, in un reparto delle schiacciatrici-ricevitrici di altissimo livello.

“Le mie sensazioni sono molto positive per vari motivi – dichiara Anastasia – in primis per lo staff tecnico e la squadra che troverò, ma anche per la serietà e professionalità che la società ha sempre dimostrato e per la possibilità di tornare a lavorare con Mencarelli: associo a lui solo ricordi positivi per quanto riguarda il rapporto umano, i risultati e il lavoro tecnico. Per la prossima stagione mi aspetto molto da me stessa ma anche dalla squadra, perché credo che abbiamo tutte le qualità e le caratteristiche per poter fare un buon campionato”.