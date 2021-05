Scandicci – Un grande ritorno nella Savino Del Bene Volley 2021/22. Dopo le cinque conferme, gli arrivi di Lippmann e Angeloni, la società del Patron Nocentini ufficializza un grande ritorno: quello di Sara Alberti.

La centrale bresciana resta in Toscana dopo l’esperienza da Capitana al Bisonte Firenze, e sarà nel roster a disposizione di Massimo Barbolini. Alberti, classe 1993, prima dell’esperienza Toscana, era stata a Novara nel 2016, e prima ancora proprio alla Savino Del Bene nella stagione 2015-16. “Per me è un grande ritorno, ero qua da bimba, sono curiosa di vivermi questa stagione. Sono veramente contenta di tornare qui, di rimanere vicina a Firenze e cercare di far bene – commentato Sara – Scandicci ha sempre fatto squadre molto molto forti, sono molto contenta di poter rientrare nel progetto quest’anno. Sono pronta a tutto e a dare una mano alla squadra, sono convinta che faremo un bel gruppo e remeremo verso uno scopo comune”.