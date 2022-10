Scandicci – Il Bisonte Firenze incontrerà la Savino Del bene Scandicci nella finale per il 3° Trofeo Città di Scandicci.

Vittoria per Il Bisonte Firenze che ha battuto al tie break Busto Arsizio. Il Bisonte si è presentato alla sfida privo di Nwakalor, ancora impegnata in Nazionale, e di una Panetoni acciaccata, ma coach Bellano nell’occasione ha riabbracciato Herbots, Van Gestel e Knollema, di rientro dai Mondiali.

Nel primo set Il Bisonte è rimasto avanti fino al 20-20, ma Busto Arsizio si è aggiudicato la frazione 22-25. Durante il secondo parziale Bellano ha mandato in campo Kosereva per Adelusi, ma Busto Arsizio si è comunque presa la vittoria di set per 20-25. La rimonta de Il Bisonte Firenze è cominciata con il terzo set. Nella formazione gigliata è entrata in campo Sylves per Graziani e la squadra di Bellano ha cominciato a macinare punti, imponendosi 25-18.

Riaperta la gara Il Bisonte si è ripetuto nel quarto set, vincendo nuovamente per 25-18. La sfida si è così conclusa in un tie break equilibrato fino al 13-13. L’equilibrio è stato rotto da Knollema che, entrata in campo per Van Gestel, ha firmato il 14-13. A consegnare la vittoria a Il Bisonte è stato invece un servizio Kosareva che ha messo in difficoltà la ricezione di Busto Arsizio e favorito la chiusura a rete di una Alhassan che ha chiuso la sfida e spedito Il Bisonte in finale.

IL BISONTE FIRENZE 3

E-WORK BUSTO ARSIZIO 2

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 8, Sylves 9, Cambi 2, Herbots 19, Lotti ne, Guiducci, Van Gestel 17, Knollema 1, Adelusi 7, Graziani 4, Lapini (L), Kosareva 11.All. Bellano.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Battista ne, Degradi 12, Lloyd 4, Monza, Lualdi 10, Stigrot 11, Colombo 2, Olivotto 9, Zannoni (L1), Omoruyi 14, Zakchaiou 10, Bressan (L2). All. Musso.

Parziali: 22-25, 20-25, 25-18, 25-18, 15-13

Seconda semifinale

Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

La partita si apre con la Savino Del Bene che riesce subito a portarsi avanti di 3 punti, con Antropova che affonda il colpo del 5-2. Vallefoglia riesce comunque a recuperare e trova il pari con un ace di D’Odorico (8-8). La Savino Del Bene riesce comunque a riportarsi in vantaggio e sul 13-9 Vallefoglia è costretta a chiamare un time out. Anche dopo il “tempo” Vallefoglia non riesce a riavvicinarsi, rimanendo sempre tra i 3 ed i 4 punti di distanza. Sorokaite chiude un grande scambio e fa +5 (18-13), poco dopo sempre Sorokaite piazza a terra l’ace del 20-14. Nonostante il tentativo di rimonta di Vallefoglia, è la Savino Del Bene ad aggiudicarsi il primo set (25-19).

L’avvio di secondo set è un monologo scandiccese, con la Savino Del Bene che va in vantaggio sul 4-0. Due ace consecutivi di Sara Alberti portano il risultato sul 8-1 e obbligano Vallefoglia a fermare ancora una volta la gara con un time out. Vallefoglia riesce a ricucire e si porta sul -4 (14-10), ma la decisione del primo arbitro è dubbia e Barbolini ferma la gara con un time out. Alla ripresa la Savino Del Bene torna ad allungare e Mingardi firma il +8 (20-12). Il set si chiude con la squadra di coach Barbolini che si aggiudica la vittoria per 25-14.

Apparentemente più equilibrato l’inizio del terzo set. Solo apparentemente, visto che in un lampo la squadra di casa “doppia” Vallefoglia con il muro dell’8-4. Vallefoglia chiama un time out con il punteggio sul 9-4 e ricuce il gap portandosi sul -1 (9-8) ed obbligando Barbolini a chiamare un time out. Vallefoglia pareggia i conti sul 9-9 grazie ad un errore in attacco della Savino Del Bene e addirittura si porta in vantaggio 9-10. La Megabox porta il suo vantaggio fino all’11-13, Scandicci si riavvicina fino a preggiare con Alberti (17-17), mnetre l’ace di Belien (18-17) costringe Vallefoglia ad un nuovo time out. Lo scambio successivo al “tempo” è infinito e solo porta a casa la Savino Del Bene con un attacco al centro di Alberti. Il terzo set rimane combattuto, una sfida punto a punto con le due squadre che arrivano in parità sul 21-21. La Savino Del Bene Volley si aggiudica il rush finale, conquistando la vittoria con il 25-23 messo a segno da Antropova.

Domani la squadra di coach Barbolini affronterà Il Bisonte Firenze nella finale per il 1° e 2° posto del Trofeo Città di Scandicci.

SAVINO DEL BENE VOLLEY 3

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 0



SAVINO DEL BENE VOLLEY: Sorokaite 14, Alberti 11, Belien 6, Merlo (L2) n.e., Mingardi 3, Shcherban 6, Angeloni, Guidi n.e., Antropova 15, Di Iulio 1, Blasi n.e., Vahula n.e., Gamba (L1), Lember. All.: Barbolini M.

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Piani 1, Carraro 1, D’Odorico 10, Sirressi (L1), Papa n.e., Martinelli, Mancini 8, Berbero, Berti 2, Kosheleva 1, Lutz 11. All.: Mafrici A.

Parziali: 25-19, 25-14, 25-23