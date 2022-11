Scandicci – Il prossimo sarà un grande week end di volley a Palazzo Wanny. Sabato alle 20.30 Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara si giocheranno la Supercoppa Italiana, poi domenica alle 16.00 Il Bisonte Firenze affronterà la Bartoccini Fortinfissi Perugia, e alle 20.30 la Savino Del Bene Scandicci sfiderà la E-Work Busto Arsizio.

Per questo Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze hanno ideato una promozione da non perdere per i propri tifosi e per tutti gli appassionati di pallavolo: presentando al botteghino il biglietto della gara di Supercoppa o quello di una delle due partite della domenica, sarà possibile usufruire di un interessante sconto per assistere anche all’altra.

In pratica, presentandosi al botteghino per la partita della Savino Del Bene Scandicci con il tagliando della Supercoppa o con quello del match de Il Bisonte, il biglietto per entrare a Palazzo Wanny costerà solo 7 euro, anche se non sarà garantita la possibilità di sedersi nello stesso posto numerato in entrambi i match.

Oppure, presentandosi al botteghino per la partita de Il Bisonte con il tagliando della Supercoppa o con quello del match della Savino Del Bene Scandicci, il biglietto per entrare a Palazzo Wanny costerà sempre 7 euro.